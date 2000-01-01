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Топ-3 самых дорогих награды с Олимпиады
Топ-3 самых дорогих награды с Олимпиады
Аукционный дом выставил на продажу золото Олимпиады 1968 года прыгуна в длину Боба Бимона. За медаль хотят получить от $ 400 тыс. до $ 600 тыс. Но это не самая дорогая награда. Вот три медали, за которые отдали бо́льшие суммы.
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3-е место — Кубок ОИ-1896
3-е место — Кубок ОИ-1896
Кубок победителя марафона на первых Олимпийских играх 1986 года Луиса Спироса в 2012 году ушёл с молотка за $ 867 тыс.
2-е место — золото ОИ-1996
2-е место — золото ОИ-1996
В 2012 году золото Олимпиады-1996 Владимира Кличко было продано на благотворительном аукционе за $ 1 млн.
1-е место — золото ОИ-1936
1-е место — золото ОИ-1936
Награда Джесси Оуэна — самая ценная в истории. Чернокожий легкоатлет на Играх-1936 в Германии взял четыре золота и сорвал план Гитлера доказать на турнире превосходство арийцев. Неудивительно, что за медаль отдали $ 1,46 млн в 2013 году.
Олимпийскую медаль продают за $ 600 тыс. Но были награды, которые стоили в разы больше!
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