Олимпийскую медаль продают за $ 600 тыс. Но были награды, которые стоили в разы больше!

Топ-3 самых дорогих награды с Олимпиады

Аукционный дом выставил на продажу золото Олимпиады 1968 года прыгуна в длину Боба Бимона. За медаль хотят получить от $ 400 тыс. до $ 600 тыс. Но это не самая дорогая награда. Вот три медали, за которые отдали бо́льшие суммы.