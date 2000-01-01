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Маск, Свифт, Лиделл. Звёзды на Супербоуле
Маск, Свифт, Лиделл. Звёзды на Супербоуле
В США прошло главное спортивное событие страны — Супербоул. На матч между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22) пришли десятки звёзд шоу-бизнеса и спорта.
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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Главной звездой вечера стала именно певица, которая болела за своего возлюбленного Трэвиса Келси.
Илон Маск
Илон Маск
Основатель SpaceX оказался на игре вместе с детьми.
Чак Лиделл
Чак Лиделл
Чемпион UFC в полутяжёлом весе также не захотел пропускать важное событие.
Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбрук
Из ложи за игрой наблюдал и защитник «Лос-Анджелес Клипперс».
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
На матч пришёл и другой известный баскетболист — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс».
Jay-Z
Jay-Z
Известный рэпер пришёл на матч с женой Бейонсе и детьми.
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Певица также присутствовала на главной игре года.
Леди Гага
Леди Гага
За матчем певица наблюдала вместе со своим возлюбленным Майклом Полански.
Джаред Лето
Джаред Лето
Известный актёр и музыкант также не упустил шанса посетить Супербоул.
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Скандальный телеведущий и шеф-повар тоже присутствовал на матче.
Джастин Бибер
Джастин Бибер
На матче певец находился вместе с супругой Хейли Бибер.
Лана Дель Рей
Лана Дель Рей
В одной ложе с Тейлор Свифт сидела и другая известная певица.
Блейк Лавли
Блейк Лавли
Вместе с Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей в ложе находилась актриса и супруга Райана Рейнольдса.
Тейлор Свифт, Илон Маск, Джаред Лето. Кто из звёзд был на Супербоуле?
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