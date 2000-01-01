Маск, Свифт, Лиделл. Звёзды на Супербоуле
В США прошло главное спортивное событие страны — Супербоул. На матч между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22) пришли десятки звёзд шоу-бизнеса и спорта.
Тейлор Свифт
Главной звездой вечера стала именно певица, которая болела за своего возлюбленного Трэвиса Келси.
Илон Маск
Основатель SpaceX оказался на игре вместе с детьми.
Чак Лиделл
Чемпион UFC в полутяжёлом весе также не захотел пропускать важное событие.
Расселл Уэстбрук
Из ложи за игрой наблюдал и защитник «Лос-Анджелес Клипперс».
Леброн Джеймс
На матч пришёл и другой известный баскетболист — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс».
Jay-Z
Известный рэпер пришёл на матч с женой Бейонсе и детьми.
Гвен Стефани
Певица также присутствовала на главной игре года.
Леди Гага
За матчем певица наблюдала вместе со своим возлюбленным Майклом Полански.
Джаред Лето
Известный актёр и музыкант также не упустил шанса посетить Супербоул.
Гордон Рамзи
Скандальный телеведущий и шеф-повар тоже присутствовал на матче.
Джастин Бибер
На матче певец находился вместе с супругой Хейли Бибер.
Лана Дель Рей
В одной ложе с Тейлор Свифт сидела и другая известная певица.
Блейк Лавли
Вместе с Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей в ложе находилась актриса и супруга Райана Рейнольдса.
Тейлор Свифт, Илон Маск, Джаред Лето. Кто из звёзд был на Супербоуле?
Читайте также
Топ-3 самых дорогих медали Олимпиад на аукционах
Топ-5 гроссмейстеров по числу призовых за карьеру
Ледеки плавает со стаканом на голове. Видео
Участницы шахматного турнира претенденток — 2024
Участники шахматного турнира претендентов — 2024
Вархольм тренируется полуголым в мороз. Видео
Как российские спортсмены отметили Новый год?
Главные звёзды ЧМ-2023 по рапиду и блицу
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
Россиянка стала чемпионкой в танцах на пилоне
Названы лучшие легкоатлеты года. Их сразу шестеро!
Регбисты сломали бассейн, празднуя победу. Видео
Самый дорогой контракт в спорте. Сумма шокирует
Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России