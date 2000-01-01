Тейлор Свифт, Илон Маск, Джаред Лето. Кто из звёзд был на Супербоуле?

Маск, Свифт, Лиделл. Звёзды на Супербоуле

В США прошло главное спортивное событие страны — Супербоул. На матч между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22) пришли десятки звёзд шоу-бизнеса и спорта.