Где пройдёт бой Маска и Цукерберга?
Илон и Марк договорились с одной из европейских стран.
Новые детали
Илон Маск и Марк Цукерберг всё-таки проведут бой! Бизнесмены поделились деталями предстоящего поединка. Он будет без участия UFC!
Без UFC!
Бой будет организован благотворительными фондами Илона и Марка, а не UFC. Транслировать бой будут в социальных сетях, принадлежащих Цукербергу и Маску.
Особое место
Поединок пройдёт в Италии в «эпичном месте». Об этом Маск уже договорился с премьер-министром и министром культуры страны. Предполагается, что речь идёт о Колизее в Риме.
Древний Рим
«Всё, что попадёт в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Всё происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», — написал Маск.
Что же случилось?
Подробнее о причинах поединка Маска и Цукерберга, а также подготовке бизнесменов к нему смотрите в нашем материале.
Маск и Цукерберг проведут бой без участия UFC! Бизнесмены уже договорились о месте
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