Новый имидж Косторной шокировал фанатов
Фигуристка поделилась с подписчиками фотографией с фиолетовыми волосами, чем вызвала массу критики.
«Куда смотрит Тутберидзе?», «Что ты с собой сделала?», «Было гораздо лучше», — писали расстроенные болельщики.
Возможно, именно из-за критики Алёна удалила скандальный снимок и опубликовала другое фото в новом образе.
До перехода от Тутберидзе к Плющенко фигуристка носила длинные волосы, которые заплетала в косу или собирала в пучок.
В мае 2020-го Алёна уже экспериментировала с цветом волос.
Примерно тогда же на руке спортсменки появилась татуировка — надпись, которая переводится с латыни как «следуй за своим сердцем».
После перехода к Плющенко летом 2020 года Алёна обрезала и осветлила волосы.
Многие болельщики считали, что с этой причёской она выглядит ярче и свежее, однако Косторная продолжает экспериментировать с внешность.
Новый имидж Косторной шокировал фанатов
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