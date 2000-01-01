24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира! Вот список

Георгий Рештенко (Чехия)

Стал выступать за Чехию, переехав в эту страну вместе с семьёй в 2017 году. В этом сезоне сделал крутой скачок, попав в десятку на Евро — в прошлом году он не отобрался в произвольную программу ни там, ни на ЧМ.