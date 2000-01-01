24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира! Вот список

ЧМ в третий раз пройдёт без России
Но в Монреале, как и на предыдущих турнирах ISU, выступят экс-россияне под другим гражданством или фигуристы с русским происхождением. Всего — 24 человека.
Анастасия Губанова (Грузия)
Под новым флагом Настя взяла золото и серебро чемпионата Европы, а лучший результат чемпионатов мира — шестое место в 2022 году.
Илья Малинин (США)
Сын русских родителей первым в мире прыгнул четверной аксель и стабильно исполняет его на стартах. Главный титул Ильи — победа в финале Гран-при, а на прошлом ЧМ он завоевал бронзовую медаль.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)
Дочь Этери Тутберидзе с партнёром дебютируют на ЧМ. На первом за новую страну чемпионате Европы они не смогли побороться за медаль и стали седьмыми.
Никита Володин (Германия)
Экс-россиянин проводит с Минервой Хазе всего лишь первый сезон, но в их активе уже есть золото финала Гран-при! На Евро дуэт упустил медали, но на ЧМ вновь ворвётся в борьбу.
Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)
Бывшие россияне уже были в топ-10 чемпионата мира, а на Евро остановились в шаге от медалей, хотя многие эксперты были уверены, что именно Павлова и Святченко заслужили победу благодаря отличной технике.
Анастасия Метёлкина (Грузия)
Сменила гражданство ещё в 2020 году и начала выступать с Даниилом Паркманом. Затем встала в пару с Лукой Берулавой — теперь они действующие вице-чемпионы Европы.
Екатерина Куракова (Польша)
Выступает под бело-красным флагом с 2018 года, тренировалась в том числе у Брайана Орсера. Дважды была в десятке на чемпионате Европы, но никогда не пробивала топ-10 чемпионата мира.
Анастасия Грачёва (Молдавия)
Сменила сборную в 2021 году, но не добилась больших успехов: в 2023 году не отобралась в произвольную программу ни на Евро, ни на ЧМ, а чемпионат Европы — 2024 пропустила.
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Начал представлять Азербайджан в сезоне-2018/2019. Дважды был в десятке чемпионата Европы, а на мире лучшее место — 11-е. В этот раз Владимир наверняка захочет подняться выше!
Георгий Рештенко (Чехия)
Стал выступать за Чехию, переехав в эту страну вместе с семьёй в 2017 году. В этом сезоне сделал крутой скачок, попав в десятку на Евро — в прошлом году он не отобрался в произвольную программу ни там, ни на ЧМ.
Никита Старостин (Германия)
В 2018 году решил представлять Германию — немцем был его отчим. Ни разу не попадал в десятку на главных стартах. Тренируется в Бельгии у Адама Соля и Йорика Хендрикса.
Александр Власенко (Венгрия)
Тюменец выступает за новую страну с сезона-2021/2022. Дважды становился чемпионом Венгрии, но на чемпионате мира 2022 года стал последним, а на чемпионатах Европы хорошим результатом для Александра считается попадание в произвольную программу.
Владимир Самойлов (Польша)
Сменил гражданство в 2021 году и начал не за здравие — дважды не проходил в произвольную на двух ЧМ подряд. Но на Евро-2024 стал восьмым и наверняка настроен на сильное улучшение результата.
Дарья Данилова (Нидерланды)
Выступает в парном катании с Мишелем Цибой, на последнем ЧЕ дуэт занял достойное восьмое место. В сезоне-2021/2022 Дарья и Мишель попали в десятку чемпионата мира — это их лучший результат.
Анастасия Голубева (Австралия)
Партнёр Насти в спортивных парах — Гектор Гиотопулос Мур. Ребята весьма успешны: имеют два серебра ЮЧМ, в прошлом году были восьмыми на взрослом чемпионате мира, а на ЧЧК в этом сезоне почти добрались до медалей.
Александр Коровин (Филиппины)
Представляет экзотические Филиппины в паре с Изабеллой Гамес с 2022 года. Были лишь 18-ми на чемпионате мира 2023 года.
Николай Мемола (Италия)
Отец Николая — итальянец, но мать — россиянка Ольга Романова, у которой он и тренируется. На Евро замкнул топ-10, а на ЧМ предстоит дебют.
Юлия Щетинина (Польша)
Уроженка Нижнего Новгорода также выступала за Швейцарию и Венгрию, в том числе в женском одиночном. Потом меняла партнёров и наконец встала в пару с Михалом Возняком. На Евро они замкнули десятку.
Евгения Лопарева (Франция)
Родилась в Москве и представляла Россию на юниорских стартах. Перейдя во Францию, образовала танцевальный дуэт с Жоффре Бриссо. На их счету — медали этапов Гран-при и топ-5 чемпионата Европы.
Мария Игнатьева (Венгрия)
Маша родилась в Екатеринбурге, её партнёр по танцевальному дуэту — в Одессе, и они объединились под флагом Венгрии. Лучшее место на ЧМ — 20-е.
Кирилл Аксёнов (Словакия)
Уроженец Москвы выступает в танцах на льду с Анной Симовой — год назад они не смогли отобраться в произвольную программу ЧМ.
Николай Майоров (Швеция)
Будущий фигурист родился в шведском городе Лулео, но его родители — Ирина и Александр Майоровы, переехавшие в новую страну из России. Выступал в одиночном катании, затем стал выступать в танцах с Миллой Рууд Рейтан.
24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира! Вот список
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