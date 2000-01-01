От Петра Первого до Шурика. 10 крутых идей для турнира шоу-программ

Евгения Медведева

Если представить, что Женя ставила бы номер в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе, то можно было бы ожидать чего-то под стихи Марины Цветаевой. Например, «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес» не раз клали на музыку.