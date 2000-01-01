От Петра Первого до Шурика. 10 крутых идей для турнира шоу-программ

10 крутых идей для нового «Русского вызова»
Какие образы могли бы воплотить участники турнира 2024 года?
Алексей Ягудин
Кто, если не Ягудин, сможет ярко перенести на лёд культового персонажа Шурика? Здесь найдётся место и комедийной игре, и забавной игре со зрителем, и хлёстким цитатам из первоисточника.
Елизавета Туктамышева
Идея с «Шальной императрицей» всё ещё хороша, но Лизе подошла бы и драматичная тема. Образ главной героини пьесы «Гроза» Катерины получился бы особенно проникновенным.
Евгения Медведева
Если представить, что Женя ставила бы номер в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе, то можно было бы ожидать чего-то под стихи Марины Цветаевой. Например, «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес» не раз клали на музыку.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Яркий и заводной танец можно устроить в образах из кинофильма «Стиляги». Визуально образы сядут на пару как влитые, а хороших песен в картине много, чего стоит одна «Ему не нужна американская жена»!
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Совсем недавно в прокате гремела новая версия «Бременских музыкантов», почему бы не взять оттуда образы Принцессы и Трубадура?
Пётр Гуменник
Есть одна яркая историческая личность, которая очень подходит этому фигуристу. Про императора Петра Первого сняли немало фильмов, откуда можно взять музыку для номера.
Марк Кондратюк
Воплощение же самого супрематизма больше подойдёт Марку Кондратюку. Оживить на льду картину, да ещё и авангардную – это стало бы глотком свежего воздуха – «Чёрный квадрат», например, или «Белое на белом».
Евгений Семененко
Женя знаменит своими шоу-номерами под корейскую поп-музыку, но есть в российской культуре один музыкант с такими корнями, песни которого знают все. «Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым» – вспоминаете, чьи это строки?
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
У Лизы и Егора уже был показательный под «Музыка нас связала», так что надо придумывать что-то новенькое. В «Служебном романе», например, есть узнаваемые композиции, а из истории главных персонажей можно было бы сделать номер.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Роман и Юлька из «Вам и не снилось» – чем не Настя и Саша? Трогательный номер получился бы под композицию «Последняя поэма»: «Я уплываю, и время несёт меня с края на край»…
От Петра Первого до Шурика. 10 крутых идей для турнира шоу-программ
Читайте также
Этих фигуристов не будет на турнире шоу-программ
Фигурист Энберт с женой ждут второго ребёнка
Топ-фигуристы пропустят Кубок Первого канала
Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Лучшие программы фигуристов о любви
Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи
Кто из фигуристок пошёл на ультра-си на первенстве
Чем известен новый бойфренд Трусовой?
Какие медали остались у Валиевой после бана
Собака Валиевой могла фигурировать в суде!
Кому достанутся медали Валиевой?
Страшные травмы фигуристок-парниц
Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Кто сделал лучшие элементы на ЧР по прыжкам?