Фигурист Малинин поболел за Овечкина в матче с «Бостоном». Видео

Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин посетил матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (2:0). Американский фигурист пришёл на игру в джерси Александра Овечкина и активно болел за российского хоккеиста.