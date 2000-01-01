Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин посетил матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (2:0). Американский фигурист пришёл на игру в джерси Александра Овечкина и активно болел за российского хоккеиста.
Фигурист Малинин поболел за Овечкина в матче с «Бостоном». Видео
Читайте также
Наши звёздные фигуристы, пропустившие сезон
Кого лишилась фигурная сборная России в сезоне
Главные моменты ЧМ по фигурке
Кто из россиян способен повторить четверной аксель
24 фигуриста русского происхождения на ЧМ
Все конфликты Тарасовой и Тутберидзе
Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире
10 идей номеров для «Русского вызова»
Этих фигуристов не будет на турнире шоу-программ
Фигурист Энберт с женой ждут второго ребёнка
Топ-фигуристы пропустят Кубок Первого канала
Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Лучшие программы фигуристов о любви
Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи