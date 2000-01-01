Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео
Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин посетил матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (2:0). Американский фигурист пришёл на игру в джерси Александра Овечкина и активно болел за российского хоккеиста.
AMP-версия
Фигурист Малинин поболел за Овечкина в матче с «Бостоном». Видео
Читайте также
Наши звёздные фигуристы, пропустившие сезон
Наши звёздные фигуристы, пропустившие сезон
Кого лишилась фигурная сборная России в сезоне
Кого лишилась фигурная сборная России в сезоне
Главные моменты ЧМ по фигурке
Главные моменты ЧМ по фигурке
Кто из россиян способен повторить четверной аксель
Кто из россиян способен повторить четверной аксель
24 фигуриста русского происхождения на ЧМ
24 фигуриста русского происхождения на ЧМ
Все конфликты Тарасовой и Тутберидзе
Все конфликты Тарасовой и Тутберидзе
Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире
Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире
10 идей номеров для «Русского вызова»
10 идей номеров для «Русского вызова»
Этих фигуристов не будет на турнире шоу-программ
Этих фигуристов не будет на турнире шоу-программ
Фигурист Энберт с женой ждут второго ребёнка
Фигурист Энберт с женой ждут второго ребёнка
Топ-фигуристы пропустят Кубок Первого канала
Топ-фигуристы пропустят Кубок Первого канала
Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Лучшие программы фигуристов о любви
Лучшие программы фигуристов о любви
Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи
Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android