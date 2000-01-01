Кто из фигуристов дважды катался под одну музыку?
Есть такая музыка, которая не отпускает спортсменов.
Матвей Ветлугин
«Величайшим шоуменом» Матвей был и в 13-14 лет, и в 18. С произвольной программой под этот саундтрек фигурист катался и в группе у Людмилы Сапроновой, и в первый сезон у Алексея Мишина.
Артём Ковалёв
Впервые под саундтрек к фильму «Дом летающих кинжалов» Артём Ковалёв откатался в 13 лет. Тогда это была произвольная программа. В 2021 году Артём вернулся к этой музыке, но уже в короткой программе.
Евгений Семененко
«С этой программой я маленьким пришёл в группу Алексея Николаевича», – рассказывал Евгений, и речь, конечно, о «Бандитском Петербурге». Вернулся к этой музыке Семененко в 17 лет и ярко ворвался во взрослые, став восьмым на ЧМ.
Алёна Косторная
«Ангел» в исполнении Алёны бил мировые рекорды и действительно вошёл в историю женского одиночного. В парах Косторная вместе с партнёром Георгием Куницей перепридумала «Ангела», и программа зазвучала на льду совсем по-другому.
Роман Савосин
Впервые с этой песней Роман вышел на лёд в 2016 году, с этой музыкой он выступал, например, в юниорской серии Гран-при. В 2020-м фигурист вернулся к этой песне и катал эту короткую ещё два сезона.
Вероника Жилина
Под песни Майкла Джексона Вероника каталась ещё по второму спортивному разряду. С произвольной в этом образе фигуристка должна была провести сезон-2023/2024, но из-за травмы пришлось пропустить все старты.
Максим Некрасов
Максима не отпускает Игорь Корнелюк и его музыка к «Мастеру и Маргарите»: под этот саундтрек по юниорам он катался с Ариной Ушаковой, а по взрослым — уже с Василисой Кагановской на турнире «Русский вызов».
Бетина Попова
Бетина тоже дважды в карьере каталась в образе Маргариты. Впервые это случилось в паре с Юрием Власенко в 2015 году (ритм-танец), а затем Попова катала произвольный танец под музыку Корнелюка уже с Сергеем Мозговым в сезоне-2018/2019.
«Ангел» Косторной в 15 лет vs в 20 лет. Кто из фигуристов возвращался к музыке юности?
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