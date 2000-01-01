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11 бомбических причёсок Щербаковой
11 бомбических причёсок Щербаковой
Олимпийская чемпионка внезапно попрощалась с супердлинными волосами, укоротив их до лопаток. С ностальгией вспоминаем её восхитительные причёски, которыми она радовала, нося шевелюру до попы.
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Пышная коса
Пышная коса
В одном из выпусков «Ледникового периода» Аня блистала с роскошной пышной косой, напоминая принцессу.
Конский хвост
Конский хвост
Обычно фигуристка предпочитает завязывать низкий хвостик, хотя высокий смотрится на её волосах фантастически эффектно!
Мисс элегантность
Мисс элегантность
Зачёсанные спереди волосы и распущенные сзади подчеркнули изысканную внешность спортсменки в «Ледниковом периоде».
Двойной пучок
Двойной пучок
Необычный, но безумно красивый образ получился у Ани с двумя пучками из кос и имитацией чёлки.
Косички из жгутиков
Косички из жгутиков
Во время февральской поездки в Китай олимпийская чемпионка гуляла по Пекину с двумя озорными косичками из жгутиков.
Кудрявые хвостики
Кудрявые хвостики
На Кубке Первого канала в этом году Аня возглавила синюю команду с двумя изумительными кудрявыми хвостиками.
Небрежные кудряшки
Небрежные кудряшки
Дерзкие завитки, ниспадающие на одну сторону — отличный вариант для повседневного образа.
Волнистый хвост
Волнистый хвост
Максимально гладкие волосы сверху и низкий волнистый хвостик подчеркнули утончённость образа фигуристки.
Объёмные локоны
Объёмные локоны
Кудри на волосах Ани — просто восторг! Невозможно оторвать глаз от такой красоты.
Высокая коса из жгутиков
Высокая коса из жгутиков
Столь длинные волосы так и просятся в косичку: очередной вариант со жгутиками в сольном исполнении.
В духе Голливуда
В духе Голливуда
С такими шикарными локонами Ане впору покорять Голливуд и сиять на красной ковровой дорожке!
Достойна Голливуда. 11 бомбических причёсок Щербаковой!
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