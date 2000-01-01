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Тарасова и Тутберидзе поругались
Тарасова и Тутберидзе поругались
Татьяна Анатольевна заявила, что именно Этери виновата в том, что у Камилы Валиевой обнаружили допинг.
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Тутберидзе не осталась в долгу и заявила, что ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР.
Тутберидзе не осталась в долгу и заявила, что ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР.
Недомолвки были и раньше
Недомолвки были и раньше
До этих высказываний отношения двух женщин казались нейтрально-уважительными — но они спорили и до этого.
Из-за Загитовой
Из-за Загитовой
Тарасова комментировала завершение карьеры Алиной и заявила, что её спортивный путь получился коротким, а в возвращение фигуристки в спорт она не верит.
Команда Тутберидзе ответила официальным заявлением через соцсети, подчеркнув, что «за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за 10 лет».
Команда Тутберидзе ответила официальным заявлением через соцсети, подчеркнув, что «за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за 10 лет».
И из-за Валиевой
И из-за Валиевой
Когда стали известны детали слушаний в CAS, Татьяна Анатольевна снова не смогла промолчать и усомнилась в том, что Тутберидзе ничего не знает о том, откуда допинг взялся в организме её ученицы.
«Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде. Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата», — сказала Тарасова в комментарии «Матч ТВ».
«Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде. Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата», — сказала Тарасова в комментарии «Матч ТВ».
Тарасова и Тутберидзе конфликтовали и раньше. Например, из-за Загитовой!
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