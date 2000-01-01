Тарасова и Тутберидзе поругались
Татьяна Анатольевна заявила, что именно Этери виновата в том, что у Камилы Валиевой обнаружили допинг.
Тутберидзе не осталась в долгу и заявила, что ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР.
Недомолвки были и раньше
До этих высказываний отношения двух женщин казались нейтрально-уважительными — но они спорили и до этого.
Из-за Загитовой
Тарасова комментировала завершение карьеры Алиной и заявила, что её спортивный путь получился коротким, а в возвращение фигуристки в спорт она не верит.
Команда Тутберидзе ответила официальным заявлением через соцсети, подчеркнув, что «за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за 10 лет».
И из-за Валиевой
Когда стали известны детали слушаний в CAS, Татьяна Анатольевна снова не смогла промолчать и усомнилась в том, что Тутберидзе ничего не знает о том, откуда допинг взялся в организме её ученицы.
«Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде. Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата», — сказала Тарасова в комментарии «Матч ТВ».
Тарасова и Тутберидзе конфликтовали и раньше. Например, из-за Загитовой!
Читайте также
Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире
10 идей номеров для «Русского вызова»
Этих фигуристов не будет на турнире шоу-программ
Фигурист Энберт с женой ждут второго ребёнка
Топ-фигуристы пропустят Кубок Первого канала
Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Лучшие программы фигуристов о любви
Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи
Кто из фигуристок пошёл на ультра-си на первенстве
Чем известен новый бойфренд Трусовой?
Какие медали остались у Валиевой после бана
Собака Валиевой могла фигурировать в суде!
Кому достанутся медали Валиевой?
Страшные травмы фигуристок-парниц