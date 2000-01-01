Победа Малинина и реванш Сяо Хим Фа. Главные моменты чемпионата мира

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Главные моменты чемпионата мира
Главные моменты чемпионата мира
Главный старт в Монреале получился невероятно богатым на эмоции. А победа Малинина с уникальным четверным акселем стала апогеем соревнований.
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Реванш Губановой после короткой
Реванш Губановой после короткой
Экс-россиянка пошла на усложнение в короткой программе, перенеся каскад во вторую половину. Настя каталась очень уверенно, но по необъяснимым причинам не смогла добавить второй прыжок к каскаду и оказалась на текущем 20-м месте.
Губанова позже призналась, что даже плакала после короткой, но затем сосредоточилась на тренировках и успешно выступила в произвольной.
Губанова позже призналась, что даже плакала после короткой, но затем сосредоточилась на тренировках и успешно выступила в произвольной.
Бронза Адама Сяо Хим Фа после 19-го места в короткой
Бронза Адама Сяо Хим Фа после 19-го места в короткой
Французский одиночник не справился в короткой программе ни с одним прыжком и лишь за счёт высоких компонентов прошёл в произвольную.
Казалось, ни о какой медали у Адама не может быть и речи, но он безупречно откатал произвольную с четырьмя квадами и двумя тройными акселями. В итоге фигурист выиграл бронзу, несмотря на два дедакшена за запрещённое сальто назад.
Казалось, ни о какой медали у Адама не может быть и речи, но он безупречно откатал произвольную с четырьмя квадами и двумя тройными акселями. В итоге фигурист выиграл бронзу, несмотря на два дедакшена за запрещённое сальто назад.
Радость Тутберидзе
Радость Тутберидзе
Воспитанник Тутберидзе Ника Эгадзе под флагом Грузии выдал прокат жизни в короткой программе и побил личный рекорд. Строгая наставница встретила ученика тёплой улыбкой и крепко его обняла.
Канадская парница стала чемпионкой в 40 лет
Канадская парница стала чемпионкой в 40 лет
Динна Стелатто-Дудек сенсационно выиграла золото в паре с Максимом Дешамом и оказалась самой возрастной чемпионкой мира. Ранее этот рекорд принадлежал парнице Людовике Якобссон, которая в 38 лет победила на чемпионате мира в далёком 1923 году.
Японцу понадобилась капельница после проката
Японцу понадобилась капельница после проката
Парники Рику Миура и Рюити Кихара великолепно откатались и завоевали серебро. Однако на награждение пойти не смогли, так как у партнёра появились проблемы с дыханием и упал сахар в крови. Врачи сделали ему капельницу.
Партнёрше предлагали выйти на награждение за двоих, но она захотела остаться с партнёром. В итоге организаторы устроили в последний день чемпионата мира повторное награждение спортивных пар.
Партнёрше предлагали выйти на награждение за двоих, но она захотела остаться с партнёром. В итоге организаторы устроили в последний день чемпионата мира повторное награждение спортивных пар.
Тройные аксели американки и японки
Тройные аксели американки и японки
Амбер Гленн и Хана Йосида исполнили по тройному акселю в произвольной программе, но допустили ошибки на других элементах и даже близко не подобрались к пьедесталу.
Канадские танцоры выиграли произвольную
Канадские танцоры выиграли произвольную
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье обыграли в произвольном танце главных соперников и фаворитов турнира — американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Но по общей сумме баллов всё-таки оказались вторыми.
Каори Сакамото стала трёхкратной чемпионкой мира
Каори Сакамото стала трёхкратной чемпионкой мира
Японская одиночница шла на четвёртом месте после короткой программы, но в произвольной откаталась идеально и забрала золото главного старта в третий раз подряд. За последние 56 лет никому из женщин не удавалось это сделать.
Сёма Уно остался без медали
Сёма Уно остался без медали
Двукратный чемпион мира захватил заслуженное лидерство после короткой, но в произвольной допустил много грубых ошибок и занял лишь четвёртое место.
Космический прокат и победа Ильи Малинина
Космический прокат и победа Ильи Малинина
Американец с русскими корнями продемонстрировал в произвольной космический контент из четверного акселя, пяти квадов и каскада с тройным акселем. После финальной позы Илья повалился на лёд и заплакал от переизбытка эмоций.
Фигурист не только выиграл золото, но и побил несколько мировых рекордов: по базовой технике — 109,79; итоговой технике — 137,18 и по баллам за произвольную — 227,79. <br/> Увидев оценки, Илья не поверил своим глазам и вновь прослезился.
Фигурист не только выиграл золото, но и побил несколько мировых рекордов: по базовой технике — 109,79; итоговой технике — 137,18 и по баллам за произвольную — 227,79.
Увидев оценки, Илья не поверил своим глазам и вновь прослезился.
Победа Малинина и реванш Сяо Хим Фа. Главные моменты чемпионата мира
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