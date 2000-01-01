Победа Малинина и реванш Сяо Хим Фа. Главные моменты чемпионата мира

Главные моменты чемпионата мира
Главный старт в Монреале получился невероятно богатым на эмоции. А победа Малинина с уникальным четверным акселем стала апогеем соревнований.
Реванш Губановой после короткой
Экс-россиянка пошла на усложнение в короткой программе, перенеся каскад во вторую половину. Настя каталась очень уверенно, но по необъяснимым причинам не смогла добавить второй прыжок к каскаду и оказалась на текущем 20-м месте.
Губанова позже призналась, что даже плакала после короткой, но затем сосредоточилась на тренировках и успешно выступила в произвольной.
Бронза Адама Сяо Хим Фа после 19-го места в короткой
Французский одиночник не справился в короткой программе ни с одним прыжком и лишь за счёт высоких компонентов прошёл в произвольную.
Казалось, ни о какой медали у Адама не может быть и речи, но он безупречно откатал произвольную с четырьмя квадами и двумя тройными акселями. В итоге фигурист выиграл бронзу, несмотря на два дедакшена за запрещённое сальто назад.
Радость Тутберидзе
Воспитанник Тутберидзе Ника Эгадзе под флагом Грузии выдал прокат жизни в короткой программе и побил личный рекорд. Строгая наставница встретила ученика тёплой улыбкой и крепко его обняла.
Канадская парница стала чемпионкой в 40 лет
Динна Стелатто-Дудек сенсационно выиграла золото в паре с Максимом Дешамом и оказалась самой возрастной чемпионкой мира. Ранее этот рекорд принадлежал парнице Людовике Якобссон, которая в 38 лет победила на чемпионате мира в далёком 1923 году.
Японцу понадобилась капельница после проката
Парники Рику Миура и Рюити Кихара великолепно откатались и завоевали серебро. Однако на награждение пойти не смогли, так как у партнёра появились проблемы с дыханием и упал сахар в крови. Врачи сделали ему капельницу.
Партнёрше предлагали выйти на награждение за двоих, но она захотела остаться с партнёром. В итоге организаторы устроили в последний день чемпионата мира повторное награждение спортивных пар.
Тройные аксели американки и японки
Амбер Гленн и Хана Йосида исполнили по тройному акселю в произвольной программе, но допустили ошибки на других элементах и даже близко не подобрались к пьедесталу.
Канадские танцоры выиграли произвольную
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье обыграли в произвольном танце главных соперников и фаворитов турнира — американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Но по общей сумме баллов всё-таки оказались вторыми.
Каори Сакамото стала трёхкратной чемпионкой мира
Японская одиночница шла на четвёртом месте после короткой программы, но в произвольной откаталась идеально и забрала золото главного старта в третий раз подряд. За последние 56 лет никому из женщин не удавалось это сделать.
Сёма Уно остался без медали
Двукратный чемпион мира захватил заслуженное лидерство после короткой, но в произвольной допустил много грубых ошибок и занял лишь четвёртое место.
Космический прокат и победа Ильи Малинина
Американец с русскими корнями продемонстрировал в произвольной космический контент из четверного акселя, пяти квадов и каскада с тройным акселем. После финальной позы Илья повалился на лёд и заплакал от переизбытка эмоций.
Фигурист не только выиграл золото, но и побил несколько мировых рекордов: по базовой технике — 109,79; итоговой технике — 137,18 и по баллам за произвольную — 227,79.
Увидев оценки, Илья не поверил своим глазам и вновь прослезился.
Увидев оценки, Илья не поверил своим глазам и вновь прослезился.
Победа Малинина и реванш Сяо Хим Фа. Главные моменты чемпионата мира
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