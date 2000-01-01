Наша фигурная сборная лишилась нескольких звёзд. Кого мы потеряли в этом сезоне?

Александр Самарин

Вице-чемпион Европы завершил карьеру после Спартакиады. «Моё заявление не было каким-то эмоциональным выплеском. Просто понимаю, что я уже истощён и в физическом, и в эмоциональном плане», — объяснил фигурист.