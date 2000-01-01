Сборная России несёт большие потери
В этом сезоне многие ценные фигуристы перестали соревноваться, а пары продолжили распадаться. Кого же мы лишились за последнее время?
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Серебряные призёры Олимпиады завершили карьеру. «Мы приняли абсолютно взрослое решение, поэтому никаких сожалений нет. Всё, что хотели, мы сделали», — сказал Морозов.
Елизавета Туктамышева
Чемпионка мира поняла, что ей нужен перерыв. Отстранение от международных турниров сильно повлияло на мотивацию Лизы. «Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон», — писала фигуристка.
Камила Валиева
За чемпионку мира среди юниоров решение принял CAS. Из-за дисквалификации по допинговому делу Камила не сможет вернуться на лёд до декабря 2025 года.
Александр Самарин
Вице-чемпион Европы завершил карьеру после Спартакиады. «Моё заявление не было каким-то эмоциональным выплеском. Просто понимаю, что я уже истощён и в физическом, и в эмоциональном плане», — объяснил фигурист.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд
После неудачного сезона дуэт принял решение расстаться. Сейчас Павел скатывается с Елизаветой Шичиной, а Елизавета находится в поиске партнёра.
Ясмина Кадырова и Валерий Колесов
Валерий завершил карьеру, Ясмина же остаётся в спорте и уже скатывается с Ильёй Мироновым.
Возможно: Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко
После неприятной травмы партнёрши на Гран-при в Красноярске Аннабель и Игорь пропали с радаров. Фигуристы находятся в США и, по слухам, готовятся к переходу в сборную Франции.
Наша фигурная сборная лишилась нескольких звёзд. Кого мы потеряли в этом сезоне?
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