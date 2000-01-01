Ягудин и Туктамышева — главные миллионеры! Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 250 тысяч рублей

Варя и Тимур устроили незабываемые пляски в народных костюмах! Неудивительно, что их задорный прокат победил в номинации «За чувство юмора». Но изначальный приз в полмиллиона они разделили с ещё одной парой.