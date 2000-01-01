Ягудин и Туктамышева — главные миллионеры! Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире

Сколько заработали фигуристы на турнире шоу-программ
Большинство участников «Русского вызова» смогли заработать, откатав единственный номер. Размер денежных поощрений оказался очень солидным.
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 250 тысяч рублей
Варя и Тимур устроили незабываемые пляски в народных костюмах! Неудивительно, что их задорный прокат победил в номинации «За чувство юмора». Но изначальный приз в полмиллиона они разделили с ещё одной парой.
Мария Петрова и Алексей Тихонов — 333 тысячи рублей
Милое и пропитанное светлой грустью выступление Марии и Алексея на тему советского мультика «Ёжик в тумане» удостоилось третьего места в общем зачёте. Фигуристы разделили его с другими участниками, как и денежный приз в миллион рублей.
Оксана Домнина и Максим Шабалин — 333 тысячи рублей
Оксана и Максим тоже стали бронзовыми призёрами «Русского вызова». Под конец проката спортсменка даже сняла коньки и осталась на холодном льду с босыми ногами!
Софья Муравьёва — 500 тысяч рублей
Соня каталась поистине в унисон каждой музыкальной нотке, выписывая своим великолепным коньком изумительные па на льду. Неудивительно, что её наградили «За единение музыки и катания».
Дмитрий Алиев — 500 тысяч рублей
Дмитрий Алиев поразил всех выбором образа Владимира Высоцкого и крутым сальто назад во время выступления. Его старания окупились солидным денежным чеком в номинации «За оригинальную идею».
Евгений Семененко — 500 тысяч рублей
Женя в форме выпускника школы безупречно воплотил трагичную атмосферу начала Великой Отечественной войны, и ему присудили приз «За соответствие образа и костюма».
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 500 тысяч рублей
Несколько фигуристов получили специальные призы от членов жюри. Артист балета Кимин Ким отдал свои симпатии танцевальному дуэту Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.
Александра Степанова и Иван Букин — 500 тысяч рублей
Высокохудожественное катание Саши и Вани особо отметил актёр и кинорежиссёр Егор Дружинин.
Евгения Медведева — 500 тысяч рублей
Эмоциональное выступление Жени с горящей свечой больше всего понравилось актрисе Виктории Исаковой.
Михаил Коляда — 500 тысяч рублей
Катание Миши под «Я тебя никогда не забуду» вместе с супругой, спустившейся к нему на обруче с потолка, удостоилось максимально высокой оценки от оперной певицы Аиды Гарифуллиной.
Анна Фролова — 500 тысяч рублей
Аня в образе прекрасной Царевны Лебеди растопила строгое сердце самой Аллы Сигаловой. Известный хореограф не поскупилась на похвалу фигуристке и отдала ей свой приз.
Роман Савосин — 500 тысяч рублей
Забавная программа Ромы, который перевоплотился в Шарикова из «Собачьего сердца», от души развеселила не только зрителей, но и балетмейсетера Бориса Эйфмана. Специалист не смог оставить одиночника без награды.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 500 тысяч рублей
Колдовская красавица Василиса успешно превратилась в ведьму с помощью дьявольского Максима, и их постановка в духе «Мастера и Маргариты» в итоге завоевала приз зрительских симпатий.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 750 тысяч рублей
Драйвовое катание Насти и Саши под музыку из фильма «Двенадцать стульев» стало лучшим выступлением «Русского вызова» по версии представителей СМИ. Кроме того, ребята поделили номинацию «За чувство юмора» с одним танцевальным дуэтом.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — один миллион рублей
Трогательная романтичная постановка Вики и Никиты принесла им победу в двух номинациях: «За доброту и душевность» и «За изящество и артистизм».
Марк Кондратюк — один миллион рублей
Марк очень удачно продемонстрировал в своей программе талант художника и завоевал победу в номинациях «За подаренное хорошее настроение» и «За актёрское мастерство».
Ксения Синицына — 1,833 миллиона рублей
Ксюша в роли девочки Тани из блокадного Ленинграда собрала целую охапку наград: «За верность памяти», «За яркое воплощение идеи», специальный приз актёра Сергея Безрукова и третье место в общем зачёте, которое она поделила с другими участниками.
Елизавета Туктамышева — три миллиона рублей
Лиза настолько превосходно вжилась в роль поэтессы Марины Цветаевой, что захватила вторую строчку в турнирной таблице.
Алексей Ягудин — пять миллионов рублей
Алексей Ягудин стал двукратным победителем турнира шоу-программ, вновь сразив строгое жюри потрясающей актёрской игрой и харизмой.
Ягудин и Туктамышева — главные миллионеры! Сколько заработали фигуристы на шоу-турнире
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