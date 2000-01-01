Мы не видели этих фигуристов почти весь сезон! Кто в списке, кроме Акатьевой и Жилиной?

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Кто из наших фигуристов пропустил почти весь сезон?
Кто из наших фигуристов пропустил почти весь сезон?
Желаем всем здоровья, а новым парам — не распадаться.
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Софья Акатьева
Софья Акатьева
Из-за проблем со здоровьем Соня в этом сезоне выступила только на контрольных прокатах, да и то только в короткой программе. Всё остальное время ушло на восстановление.
Вероника Жилина
Вероника Жилина
Вероника готовилась ворваться во взрослые, выступила на больших контрольных прокатах, но перед серией Гран-при получила травму плеча и долго восстанавливалась, не форсируя этот процесс.
Артём Ковалёв
Артём Ковалёв
В прошлом сезоне Артём вошёл в состав основной сборной России и основательно подготовился к новому соревновательному году, но сломал ногу после контрольных прокатов и выбыл до конца сезона.
Анастасия Зинина
Анастасия Зинина
Почти весь сезон пришлось пропустить Насте — на Мемориале Рабер она выступила только в короткой программе, а следующий старт случился в марте в Перми.
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко
Первый совместный сезон у Аннабель и Игоря не удался: перед первым же соревновательным прокатом партнёрша получила травму на разминке. Этап в Красноярске пара не завершила, а затем отправилась в США.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Из-за распада своих пар перед контрольными прокатами Василиса и Максим в сезон не вошли. В сентябре фигуристы образовали дуэт и полгода потратили на то, чтобы скататься.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Такая же ситуация произошла у Лизы Пасечник: перед стартом сезона она лишилась партнёра, а Дарио какое-то время потратил на поиск партнёрши. В начале осени Лиза и Дарио попробовали кататься вместе, а дебют случился на турнире шоу-программ.
Валерий Ангелопол
Валерий Ангелопол
Турбулентный сезон получился у Валерия: распад с Василисой Кагановской, переход в «Ангелы Плющенко», пробы с Ариной Ушаковой… В середине сезона Ангелопол начал скатываться с Александрой Шинкаренко, и процесс ещё идёт.
Мы не видели этих фигуристов почти весь сезон! Кто в списке, кроме Акатьевой и Жилиной?
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