Раскольное межсезонье в фигурке. Наши пары и танцоры стремительно распадаются!

Кто из наших пар и танцоров уже распался?

Межсезонье в фигурном катании только началось, а у нас уже распалось несколько ярких спортивных пар и танцевальных дуэтов. Трудно поверить, но этих спортсменов мы больше не увидим вместе на льду!