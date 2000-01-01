Раскольное межсезонье в фигурке. Наши пары и танцоры стремительно распадаются!

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Кто из наших пар и танцоров уже распался?
Кто из наших пар и танцоров уже распался?
Межсезонье в фигурном катании только началось, а у нас уже распалось несколько ярких спортивных пар и танцевальных дуэтов. Трудно поверить, но этих спортсменов мы больше не увидим вместе на льду!
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Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
Непопадание на пьедесталы чемпионата России и Спартакиады толкнули фигуристов на серьёзные перемены. Павел ушёл в группу Румянцевой, но не факт, что продолжит карьеру. Лиза осталась у Жулина и теперь ищет нового партнёра.
Майя Шегай/Игорь Шамшуров
Майя Шегай/Игорь Шамшуров
Талантливая спортивная пара неожиданно распалась, победив на турнире «Кубок Дружбы» в начале марта. Игорь решил тренироваться в «Ангелах Плющенко» под руководством Арины Ушаковой. Майя надеется подыскать нового партнёра в Санкт-Петербурге.
Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
Как гром среди ясного неба прогремело известие о распаде молодых воспитанников Тамары Москвиной. Валерий объявил о завершении карьеры, а Ясмина хочет соревноваться дальше и уже скатывается с Ильёй Мироновым.
Варвара Черемных/Даниил Бутенко
Варвара Черемных/Даниил Бутенко
Перспективные юниоры больше не выступят вместе на соревнованиях пар. Даниил отправился в штаб Тутберидзе, а Варвара на данный момент остаётся у Доброскокова. С кем создадут спортсмены новые союзы, пока неизвестно.
Анна Румак/Глеб Гончаров
Анна Румак/Глеб Гончаров
Неудачное выступление на первенстве России среди юниоров — 2024 стало последним совместным стартом танцоров. Впрочем, ребятам всего по 16 лет, поэтому мы наверняка ещё услышим об их успехах, но с другими партнёрами.
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Спортивная пара в минувшем сезоне начала сотрудничество с Тутберидзе, но под занавес соревновательного года Роман внезапно завершил карьеру. С кем будет в дальнейшем кататься Даша, покажет время. Из «Хрустального» уходить она не планирует.
Милана Жабина/Дмитрий Пекин
Милана Жабина/Дмитрий Пекин
Невысокие результаты, видимо, послужили одной из причин расставания юниорского танцевального дуэта. Однако Милана очень тепло поблагодарила Диму в соцсетях за совместную работу и с воодушевлением объявила, что ищет нового партнёра.
Раскольное межсезонье в фигурке. Наши пары и танцоры стремительно распадаются!
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