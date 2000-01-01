Валиева — ведущая, а Ветлугин — диктор! Необычные роли наших фигуристов в этом сезоне

Матвей Ветлугин — диктор на соревнованиях…

Мы знаем, что иногда Матвей работает в судейской бригаде, но в этом сезоне он попробовал себя ещё и в роли диктора соревнований. Это произошло на Кубке Мавис, турнире по синхронному катанию.