Необычные роли наших звёздных фигуристов
Постановка программ, тренерство, ведение мероприятий… без отрыва от стартов.
Камила Валиева — ведущая
Между собственными турнирами Камила пробовала себя в роли ведущей. На ЧР по прыжкам Валиева общалась с олимпийскими чемпионами, а на юниорском Кубке Первого канала полноценно работала в паре с Максимом Траньковым.
Матвей Ветлугин — диктор на соревнованиях…
Мы знаем, что иногда Матвей работает в судейской бригаде, но в этом сезоне он попробовал себя ещё и в роли диктора соревнований. Это произошло на Кубке Мавис, турнире по синхронному катанию.
…и хореограф
К сезону-2023/2024 Матвей поставил программу своему одногруппнику на тот момент, юниору Герману Ленкову. Под рок-оперу «Моцарт» когда-то катался и сам Ветлугин.
Алена Косторная — хореограф
Алёна работает и с юными фигуристами, и с любителями, но в прошлом сезоне получилось поработать и с опытными спортсменами – Софьей Самоделкиной, Кирой Трофимовой, Софией Дзепкой.
Павел Дрозд — тренер и хореограф
Уже несколько лет Павел успевает тренироваться в Москве и тренировать в Петербурге. В прошедшем сезоне Дрозд отметился постановкой произвольного танца для питерской пары Александра Шабалина/Иван Галаев.
Выводящие на старт Дмитрий Алиев…
На турнире «Серебряное ожерелье России» Дима попробовал себя в качестве тренера и вывел на старт одиночницу Софью Важнову.
…и Макар Игнатов
Роль наставника по замене исполнял и Макар: он выводил на этапы Гран-при России Марию Талалайкину.
Иван Букин — тренер по скольжению
Трёхкратный чемпион России примет участие в интенсиве по скольжению вместе с тренером Сергеем Плишкиным этой весной.
Валиева — ведущая, а Ветлугин — диктор! Необычные роли наших фигуристов в этом сезоне
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