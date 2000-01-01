«Попробовал четверной аксель и сразу сделал». Кто способен повторить достижение Малинина?

Кто способен повторить четверной аксель?
Илья Малинин своими достижениями вдохновляет и наших фигуристов — теперь они ставят перед собой самые высокие цели.
Малинин открыл новую эру
В мае 2022 года Илья показал квад-аксель на тренировке, а в сентябре впервые в истории исполнил его на соревнованиях. В этот момент планка в мужском катании возросла многократно. Чтобы бороться за победы на мировой арене, нужно показывать что-то невероятное — мы в очередной раз убедимся в этом на предстоящем ЧМ. Наши фигуристы это тоже понимают.
Дикиджи прыгнул четверной аксель
Владислав Дикиджи давно хотел покорить квад-аксель, и вот на одной из тренировок его мечта сбылась. «Владислав первый раз попробовал четверной аксель и сразу сделал», — рассказал Олег Татауров.
Ждём на соревнованиях!
Малинин с радостью воспринял прыжок российского фигуриста:
«Влад исполняет его с такой внешней лёгкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок». Теперь ждём попытки Дикиджи на соревнованиях!
«Влад исполняет его с такой внешней лёгкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок». Теперь ждём попытки Дикиджи на соревнованиях!
Гуменник планирует выучить четверной аксель
Пётр верит, что этот элемент ему под силу — у него хорошо поставлена техника акселя. Но для начала он хочет достичь предела усложнения контента без этого прыжка.
Кондратюк скручивал 4,5 оборота
Марк всегда ставит перед собой амбициозные цели. Фигурист пробовал пятерные прыжки и признавался, что четыре с половиной оборота ему скрутить удавалось. Так что не исключено, что когда-нибудь Марку покорится и квад-аксель.
Коляда мог показать квад-аксель
После того как Илья показал, что четверной аксель возможен, прыжок начали активно пробовать в группе Алексея Мишина. По словам профессора, Михаил Коляда был близок к исполнению этого элемента, но увы, спортсмен приостановил карьеру.
Теперь за четверной аксель в группе Мишина бьётся Лутфуллин
Глеб даже показывал неплохие попытки на тренировках. «Важно как можно быстрее крутиться, чтобы успеть сделать все обороты. Думаю, четверной аксель я буду пробовать раз в месяц, потому что после него мышцы сильно болят», — говорил Лутфуллин «Матч ТВ».
Большие надежды на молодое поколение
Лев Лазарев пробовал четверной аксель и пятерные на полу и мечтает когда-нибудь повторить их на льду. Не дремлет и Арсений Федотов, который тоже задумывается о том, чтобы повторить достижение Малинина.
Пока же четверной аксель на соревнованиях показывает только американский фигурист. Уже на этой неделе мы увидим, какой сумасшедший контент приготовил Илья Малинин для чемпионата мира. И будем надеяться, что когда-нибудь и наши фигуристы достигнут такого же уровня сложности.
«Попробовал четверной аксель и сразу сделал». Кто способен повторить достижение Малинина?
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