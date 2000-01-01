«Попробовал четверной аксель и сразу сделал». Кто способен повторить достижение Малинина?

Малинин открыл новую эру

В мае 2022 года Илья показал квад-аксель на тренировке, а в сентябре впервые в истории исполнил его на соревнованиях. В этот момент планка в мужском катании возросла многократно. Чтобы бороться за победы на мировой арене, нужно показывать что-то невероятное — мы в очередной раз убедимся в этом на предстоящем ЧМ. Наши фигуристы это тоже понимают.