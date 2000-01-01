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Платья фигуристок Тутберидзе как с конвейера
Платья фигуристок Тутберидзе как с конвейера
У дизайнера российских чемпионок творческий кризис?
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Счастливое платье Анны Щербаковой с чемпионата мира стало ориентиром для костюмов фигуристок «Хрустального» в этом сезоне.
Счастливое платье Анны Щербаковой с чемпионата мира стало ориентиром для костюмов фигуристок «Хрустального» в этом сезоне.
Костюм Евгении Тарасовой для программы «Пигмалион и Галатея» сразу наводит на ассоциации с платьем Щербаковой.
Костюм Евгении Тарасовой для программы «Пигмалион и Галатея» сразу наводит на ассоциации с платьем Щербаковой.
Наряд Дарьи Усачёвой для произвольной программы будто сшит из той же ткани, что и прошлогоднее платье Щербаковой.
Наряд Дарьи Усачёвой для произвольной программы будто сшит из той же ткани, что и прошлогоднее платье Щербаковой.
Новый наряд самой же Щербаковой для программы «Повелительница бури» отсылает к прошлогоднему платью Софьи Акатьевой.
Новый наряд самой же Щербаковой для программы «Повелительница бури» отсылает к прошлогоднему платью Софьи Акатьевой.
Кажется, именно Соня и ввела моду на костюмы лососевого цвета.
Кажется, именно Соня и ввела моду на костюмы лососевого цвета.
В этом сезоне в платьях подобных оттенков, помимо Ани, выступают Камила Валиева…
В этом сезоне в платьях подобных оттенков, помимо Ани, выступают Камила Валиева…
…и Дарья Усачёва. Дошло до того, что болельщики умоляют Тутберидзе сменить швею.
…и Дарья Усачёва. Дошло до того, что болельщики умоляют Тутберидзе сменить швею.
Платья фигуристок Тутберидзе как с конвейера
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