Валиева, Загитова, Щербакова, Трусова. Многих любимчиков публики не будет на шоу-турнире!

Многих любимчиков публики не будет на турнире шоу-программ!
9 марта в Санкт-Петербурге пройдёт турнир шоу-программ, но многие из всенародных фаворитов туда не доедут. Камиле Валиевой помешал бан за допинг. А что случилось с другими?
Алина Загитова
Перевоплощение Алины в Мэрилин Монро на прошлом шоу-турнире обсуждали куда больше, чем номера победителей. Фанаты с нетерпением ждали, каким образом она удивит в этот раз, но плотный график вынудил её отказаться от участия.
Анна Щербакова
Год назад Аня триумфально завоевала третье место на «Русском вызове», но сейчас её имя отсутствует в списке участников. Очевидно, основная причина — травма ноги. Аня уже несколько недель ходит с перевязанным голеностопом.
Матвей Ветлугин
Невероятно харизматичный Матвей — невосполнимая потеря для шоу-турнира. Остаётся лишь с ностальгией вспоминать его крутой номер, где он скатал и «Дон Кихота» Загитовой, и «Стюардессу» Туктамышевой, и «Зиму» Ягудина, и «Секс-бомб» Плющенко.
Александра Трусова
К сожалению, как и в прошлом году, мы не увидим Сашу на турнире шоу-программ. Ранее Русская ракета признавалась, что и не планирует подавать на него заявку, но выступит, если её пригласят. Получается — не пригласили.
Аделия Петросян
Без действующей чемпионки России «Русский вызов», безусловно, многое потеряет. Аделия отлично справляется как с лиричными и драматичными постановками, так и с яркими зажигательными программами.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Яркие парники снова не участвуют в шоу-турнире, хотя болельщики очень надеялись их там увидеть. Вероятно, как и в прошлый раз, они просто не подавали заявку, ибо не хотят проходить отбор в то время, как чемпионов мира и Олимпиады допускают сразу.
Софья Акатьева
Злополучный стрессовый перелом стопы полностью перечеркнул для Сони этот сезон. Многие до последнего верили, что талантливая ученица Тутберидзе порадует катанием хотя бы на «Русском вызове», но этого так и не случилось.
Алёна Косторная и Георгий Куница
Алёна и Гоша наверняка не упустили бы возможность блеснуть новой эффектной показательной программой, но в феврале Алёне прооперировали плечо, и она ещё несколько месяцев будет после неё восстанавливаться.
Евгений Плющенко
В прошлом году Евгений честно сказал, что в турнире шоу-программ согласится участвовать только за гонорар в 10 млн рублей. Едва ли с тех пор что-то изменилось. К тому же у олимпийского чемпиона обострились давние проблемы со спиной.
Майя Хромых
Возвращение на соревнования после долгого перерыва выдалось для Майи непростым. Казалось, участие в «Русском вызове» поможет ей завершить сезон на позитивной ноте. Однако она то ли не прошла отбор, то ли в принципе не подавала заявку.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
Новый танцевальный дуэт быстро завоевал сердца болельщиков, поэтому Иру с Дэвидом очень ждали на шоу-турнире. Но их тренер объяснила: списки участников объявляют слишком поздно, а ставить программу второпях, «на коленке» они не станут.
Камила Валиева
Как же печально, что из-за дисквалификации за допинг Камила не может выступить даже на турнире шоу-программ! Она, как никто, мастерски справляется с любой ролью на льду и превращает прокат в мини-спектакль.
Валиева, Загитова, Щербакова, Трусова. Многих любимчиков публики не будет на шоу-турнире!
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