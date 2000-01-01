Валиева, Загитова, Щербакова, Трусова. Многих любимчиков публики не будет на шоу-турнире!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Яркие парники снова не участвуют в шоу-турнире, хотя болельщики очень надеялись их там увидеть. Вероятно, как и в прошлый раз, они просто не подавали заявку, ибо не хотят проходить отбор в то время, как чемпионов мира и Олимпиады допускают сразу.