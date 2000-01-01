«Ощущаю себя матерью дракона!» Фигурист Энберт с красавицей-женой ждут второго ребёнка

Очередное пополнение уже на подходе

На одном малыше Александр и Алеся останавливаться не собирались: всегда хотели иметь много детей. Правда, не думали, что следующий ангелочек присоединится к ним уже через два года. В начале января 2024-го Алеся узнала, что снова беременна!