«Ощущаю себя матерью дракона!» Фигурист Энберт с красавицей-женой ждут второго ребёнка

Фигурист Энберт с красавицей-женой ждут второго ребёнка!
Начало 2024-го принесло Александру Энберту и Алесе Данчук потрясающий сюрприз: скоро у них появится ещё один малыш. Звезда «Ледникового периода» и его жена уверенно идут к мечте иметь много детей.
Создал семью сразу после спорта
Александр Энберт во время спортивной карьеры выступал в паре с Натальей Забиякой. Они выиграли командное серебро Олимпиады-2018, а также бронзу чемпионатов Европы и мира. Уйдя из большого спорта в 2020-м, Александр сразу женился.
Избранницей фигуриста стала красавица-модель Алеся Данчук. Влюбленные встречались более 10 лет и наконец-то 29 февраля 2020 года узаконили отношения.
Искушение славой в начале брака
Чувства новоиспечённых супругов вскоре подверглись непростому испытанию. Энберт стал кататься в «Ледниковом периоде» с известной актрисой Ольгой Кузьминой. Яркую пару сразу полюбили зрители и понадеялись, что между ними вспыхнет роман.
К счастью, никакие надежды публики не оправдались. Александр лишь обрёл огромную популярность, а его брачные узы стали прочнее. Уже через год они с Алесей узнали, что ждут первого ребёнка!
Впервые стали родителями
Положительный тест на беременность в октябре 2021-го стал настоящим сюрпризом для Алеси. Девушка совсем не ожидала, что скоро станет мамой. Однако они с Александром были невероятно счастливы.
Очаровательная дочка родилась у супругов 12 апреля 2022-го: в День космонавтики! Неудивительно, что «космической» девочке они дали необычное и редкое имя — Кристабель.
Очередное пополнение уже на подходе
На одном малыше Александр и Алеся останавливаться не собирались: всегда хотели иметь много детей. Правда, не думали, что следующий ангелочек присоединится к ним уже через два года. В начале января 2024-го Алеся узнала, что снова беременна!
Жена фигуриста призналась в соцсетях, что плакала, когда увидела заветные две полоски. Между прочим, тест пришлось делать дважды, ибо первый ничего не показал. Но женская интуиция подсказала: стоит провериться вновь.
Александр узнал, что станет папой во второй раз, немного позже, так как находился на гастролях. Зато какой приятный сюрприз его ждал, когда он вернулся домой!
Счастливые супруги пока не знают, кто у них будет — мальчик или девочка. Но Алеся призналась в соцсетях: «Ощущаю себя матерью Дракона!»
«Ощущаю себя матерью дракона!» Фигурист Энберт с красавицей-женой ждут второго ребёнка
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