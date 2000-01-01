Столкновение Ханю и Яня на Гран-при Китая — 2014

Юдзуру налетел на Ханя в самом начале раскатки. Спортсменов увели со льда, им было очень больно. Но они поступили по-геройски и вышли на свои прокаты. Ханю даже взобрался на пьедестал!