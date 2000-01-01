Евгения Медведева ярко отметила день рождения
Фигуристка призналась в любви Дане Милохину и согласилась в шутку выйти замуж за певца Кристиана Костова.
Поздравить Медведеву пришли звёзды спорта и шоу-бизнеса. На вечеринке Жени присутствовали Никита Нагорный, Александр Энберт, Станислава Константинова, Агата Муцениеце и многие другие.
Для праздника Медведева выбрала очень красивый образ. Девушка была одета в нежное платье с цветочным принтом, а у неё на голове красовался венок. Но главное — фигуристка выглядела очень счастливой.
«Я вас очень сильно люблю, вы сделали мой год, потому что без вас я не была бы той Женей, которая сейчас здесь стоит», — благодарила гостей фигуристка.
Также Медведева призналась в любви Дане Милохину. «Спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю», — сказала фигуристка.
Певец Кристиан Костов в шутку сделал предложение Медведевой. Девушка ответила согласием.
Свечи на торте Евгения задувала под пение Костова и Аглаи Шиловской. Фигуристка была очень растрогана.
Медведева очень ярко отпраздновала свой день рождения. Эту вечеринку фигуристка наверняка запомнит на всю жизнь!
Евгения Медведева ярко отметила день рождения
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