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Евгения Медведева ярко отметила день рождения
Евгения Медведева ярко отметила день рождения
Фигуристка призналась в любви Дане Милохину и согласилась в шутку выйти замуж за певца Кристиана Костова.
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Поздравить Медведеву пришли звёзды спорта и шоу-бизнеса. На вечеринке Жени присутствовали Никита Нагорный, Александр Энберт, Станислава Константинова, Агата Муцениеце и многие другие.
Поздравить Медведеву пришли звёзды спорта и шоу-бизнеса. На вечеринке Жени присутствовали Никита Нагорный, Александр Энберт, Станислава Константинова, Агата Муцениеце и многие другие.
Для праздника Медведева выбрала очень красивый образ. Девушка была одета в нежное платье с цветочным принтом, а у неё на голове красовался венок. Но главное — фигуристка выглядела очень счастливой.
Для праздника Медведева выбрала очень красивый образ. Девушка была одета в нежное платье с цветочным принтом, а у неё на голове красовался венок. Но главное — фигуристка выглядела очень счастливой.
«Я вас очень сильно люблю, вы сделали мой год, потому что без вас я не была бы той Женей, которая сейчас здесь стоит», — благодарила гостей фигуристка.
«Я вас очень сильно люблю, вы сделали мой год, потому что без вас я не была бы той Женей, которая сейчас здесь стоит», — благодарила гостей фигуристка.
Также Медведева призналась в любви Дане Милохину. «Спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю», — сказала фигуристка.
Также Медведева призналась в любви Дане Милохину. «Спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю», — сказала фигуристка.
Певец Кристиан Костов в шутку сделал предложение Медведевой. Девушка ответила согласием.
Певец Кристиан Костов в шутку сделал предложение Медведевой. Девушка ответила согласием.
Свечи на торте Евгения задувала под пение Костова и Аглаи Шиловской. Фигуристка была очень растрогана.
Свечи на торте Евгения задувала под пение Костова и Аглаи Шиловской. Фигуристка была очень растрогана.
Медведева очень ярко отпраздновала свой день рождения. Эту вечеринку фигуристка наверняка запомнит на всю жизнь!
Медведева очень ярко отпраздновала свой день рождения. Эту вечеринку фигуристка наверняка запомнит на всю жизнь!
Евгения Медведева ярко отметила день рождения
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