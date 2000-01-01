Ни парня Трусовой, ни фигуриста, который играл корову на льду. Кого не будет на КПК?

Макар Игнатов

Парень Александры Трусовой попал в шестёрку на чемпионате России, но на Спартакиаде стабильность снова подвела. Болельщики (возможно, в том числе фан-клуб знаменитой гёрлфренд) пытались вытащить Макара на КПК, но не получилось.