Не все топ-фигуристы выступят на Кубке Первого канала
Некоторым банально не хватило места в составе – не помогли ни болельщики, ни журналисты, ни федерация.
Майя Хромых
Ученицы Тутберидзе не было даже в списках на голосование – вероятно, после неудачного выступления на чемпионате России Хромых решила точно пропустить Кубок Первого канала.
Глеб Лутфуллин
Не будет и талантливого фигуриста Алексея Мишина, который владеет несколькими четверными прыжками и побеждал на этапах Гран-при России.
Макар Игнатов
Парень Александры Трусовой попал в шестёрку на чемпионате России, но на Спартакиаде стабильность снова подвела. Болельщики (возможно, в том числе фан-клуб знаменитой гёрлфренд) пытались вытащить Макара на КПК, но не получилось.
Андрей Мозалёв
Невероятно артистичный одиночник перешёл в штаб Тутберидзе незадолго до Спартакиады, но выступить на Кубке Первого канала не сможет.
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов
Танцевальный дуэт не блещет титулами, но зато партнёр запомнился в шоу! Именно Тимур Бабаев-Смирнов исполнял легендарную роль коровы на льду в спектакле Ильи Авербуха.
Ни парня Трусовой, ни фигуриста, который играл корову на льду. Кого не будет на КПК?
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