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Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи
Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи
А россиянки просто бомба!
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Туктамышеву недаром считают самой сексуальной фигуристкой современности. Лиза выглядит просто невероятно. А как же она хороша на льду!
Туктамышеву недаром считают самой сексуальной фигуристкой современности. Лиза выглядит просто невероятно. А как же она хороша на льду!
Множество комплиментов сыпятся в адрес Виктории Синициной. Чемпионка мира в танцах на льду восхищает своей красотой.
Множество комплиментов сыпятся в адрес Виктории Синициной. Чемпионка мира в танцах на льду восхищает своей красотой.
Потрясающей внешностью обладает Луна Хендрикс. Бельгийская фигуристка подчёркивает свою красоту необычными нарядами. На Гран-при Италии она выступала в платье телесного цвета.
Потрясающей внешностью обладает Луна Хендрикс. Бельгийская фигуристка подчёркивает свою красоту необычными нарядами. На Гран-при Италии она выступала в платье телесного цвета.
Американка Мэрайя Бэлл выглядит просто очаровательно!
Американка Мэрайя Бэлл выглядит просто очаровательно!
Обжигает красотой Анастасия Скопцова. Фигуристка, выступающая в танцах на льду, выглядит потрясающе!
Обжигает красотой Анастасия Скопцова. Фигуристка, выступающая в танцах на льду, выглядит потрясающе!
Американка Кейтлин Хаваек пленит своей сексуальностью. От фигуристки невозможно оторвать глаз!
Американка Кейтлин Хаваек пленит своей сексуальностью. От фигуристки невозможно оторвать глаз!
Яркой внешностью обладает Елизавета Худайбердиева. Фигуристка выглядит умопомрачительно!
Яркой внешностью обладает Елизавета Худайбердиева. Фигуристка выглядит умопомрачительно!
Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи
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