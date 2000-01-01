Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи
А россиянки просто бомба!
Туктамышеву недаром считают самой сексуальной фигуристкой современности. Лиза выглядит просто невероятно. А как же она хороша на льду!
Множество комплиментов сыпятся в адрес Виктории Синициной. Чемпионка мира в танцах на льду восхищает своей красотой.
Потрясающей внешностью обладает Луна Хендрикс. Бельгийская фигуристка подчёркивает свою красоту необычными нарядами. На Гран-при Италии она выступала в платье телесного цвета.
Американка Мэрайя Бэлл выглядит просто очаровательно!
Обжигает красотой Анастасия Скопцова. Фигуристка, выступающая в танцах на льду, выглядит потрясающе!
Американка Кейтлин Хаваек пленит своей сексуальностью. От фигуристки невозможно оторвать глаз!
Яркой внешностью обладает Елизавета Худайбердиева. Фигуристка выглядит умопомрачительно!
Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи
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