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<b>Несчастная любовь Евгении Медведевой</b>😢<br/> Фигуристку бросили после болезненного поражения на Олимпиаде. 
Несчастная любовь Евгении Медведевой😢
Фигуристку бросили после болезненного поражения на Олимпиаде. 
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Первые серьёзные чувства настигли Женю в 16 лет. Девушка два года состояла в отношениях с человеком, имени которого не называет.<br/>
Первые серьёзные чувства настигли Женю в 16 лет. Девушка два года состояла в отношениях с человеком, имени которого не называет.
Даня Милохин намекнул, что возлюбленным Медведевой был мужчина азиатского происхождения. Фанаты предполагают, что это мог быть двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Даня Милохин намекнул, что возлюбленным Медведевой был мужчина азиатского происхождения. Фанаты предполагают, что это мог быть двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Однако сама Женя утверждает, что с японским фигуристом их связывала дружба.
Однако сама Женя утверждает, что с японским фигуристом их связывала дружба.
Отношения Медведевой с безымянным возлюбленным закончились четыре года назад, сразу после болезненного поражения фигуристки в Пхёнчхане.
Отношения Медведевой с безымянным возлюбленным закончились четыре года назад, сразу после болезненного поражения фигуристки в Пхёнчхане.
«В тяжёлый момент, когда прошла Олимпиада, сразу после неё так вот человек сделал. Просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя», — поделилась Женя.
«В тяжёлый момент, когда прошла Олимпиада, сразу после неё так вот человек сделал. Просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя», — поделилась Женя.
 
 
«Почти два года были вместе, после этого я чуть не вздёрнулась. Потому что переживала из-за всего, что в жизни происходит. А сейчас смотрю и понимаю: а была ли это любовь?» — сказала фигуристка.
В интервью YouTube-каналу «Макарена» Женя призналась, что эта ситуация заставила её пересмотреть свои взгляды на отношения.
В интервью YouTube-каналу «Макарена» Женя призналась, что эта ситуация заставила её пересмотреть свои взгляды на отношения.
«Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная. Если у тебя есть партнёр, с ним нужно проговаривать не устраивающие тебя моменты», — считает Медведева.
«Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная. Если у тебя есть партнёр, с ним нужно проговаривать не устраивающие тебя моменты», — считает Медведева.
Сейчас фигуристка не планирует строить серьёзные отношения. «Поняла, что сейчас семья: бро… ну нет, ну какая семья, ну ёлки-палки?» — сказала Женя в интервью Карену Адамяну.
Сейчас фигуристка не планирует строить серьёзные отношения. «Поняла, что сейчас семья: бро… ну нет, ну какая семья, ну ёлки-палки?» — сказала Женя в интервью Карену Адамяну.
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