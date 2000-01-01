Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up

Что такое Frame Up Strip / Фрейм Ап Стрип?

Это довольно молодое для России направление в танцах. Здесь смешаны разные стили, в том числе джаз-фанк, хай хилс и стрип-пластика. Важный элемент — особенная обувь на каблуках и платформе.