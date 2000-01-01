Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up
Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up
Олимпийская медалистка — 2022 покоряет другие направления и даёт огня. Смотрите в видео, которое Трусова опубликовала в своих соцсетях.
AMP-версия
Что такое Frame Up Strip / Фрейм Ап Стрип?
Что такое Frame Up Strip / Фрейм Ап Стрип?
Это довольно молодое для России направление в танцах. Здесь смешаны разные стили, в том числе джаз-фанк, хай хилс и стрип-пластика. Важный элемент — особенная обувь на каблуках и платформе.
Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up
Читайте также
Фигуристки, закончившие слишком рано
Фигуристки, закончившие слишком рано
Что такое фрейм ап, которым занялась Трусова
Что такое фрейм ап, которым занялась Трусова
Сравнение оценок русских и иностранных фигуристов
Сравнение оценок русских и иностранных фигуристов
Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Чемпионки Европы по фигурному катанию из России
Чемпионки Европы по фигурному катанию из России
Александр Жулин оказался в центре скандала
Александр Жулин оказался в центре скандала
Как фигуристки проводят новогодние праздники
Как фигуристки проводят новогодние праздники
Главные курьёзы ЧР по фигурному катанию
Главные курьёзы ЧР по фигурному катанию
Неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Дочь Тутберидзе пробилась на Олимпиаду без очереди
Дочь Тутберидзе пробилась на Олимпиаду без очереди
Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке ЧР
Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке ЧР
Фигуристы переживают за здоровье Дмитрия Соловьёва
Фигуристы переживают за здоровье Дмитрия Соловьёва
© championat.com 2000–2022