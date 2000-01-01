Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up
Олимпийская медалистка — 2022 покоряет другие направления и даёт огня. Смотрите в видео, которое Трусова опубликовала в своих соцсетях.
Что такое Frame Up Strip / Фрейм Ап Стрип?
Это довольно молодое для России направление в танцах. Здесь смешаны разные стили, в том числе джаз-фанк, хай хилс и стрип-пластика. Важный элемент — особенная обувь на каблуках и платформе.
Такую Александру Трусову вы не видели! Фигуристка зажгла в танцевальном стиле Frame Up
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