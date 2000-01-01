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Российским фигуристам не дадут машины за медали на Олимпиаде. Зато им выплатят миллионы!
Российским фигуристам не дадут машины за медали на Олимпиаде. Зато им выплатят миллионы!
Удивительно, но самые большие призовые — не у девочек Тутберидзе.
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За медали на Олимпиаде российские атлеты традиционно получали не только призовые деньги, но и автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Однако из-за санкций закупить достаточное количество иномарок не получилось.
За медали на Олимпиаде российские атлеты традиционно получали не только призовые деньги, но и автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Однако из-за санкций закупить достаточное количество иномарок не получилось.
Теперь спортсменам выплатят солидные компенсации. Олимпийские чемпионы вместо машины получат 8 миллионов рублей. Серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4 млн.
Теперь спортсменам выплатят солидные компенсации. Олимпийские чемпионы вместо машины получат 8 миллионов рублей. Серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4 млн.
Вкупе с призовыми из федерального бюджета и выплатами от регионов российские фигуристы получат за медали на Олимпиаде очень солидные суммы.
Вкупе с призовыми из федерального бюджета и выплатами от регионов российские фигуристы получат за медали на Олимпиаде очень солидные суммы.
Больше всего в Пекине заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За золото и серебро Игр они получат 21 миллион рублей.
Больше всего в Пекине заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За золото и серебро Игр они получат 21 миллион рублей.
Практически не отстают от Вики с Никитой Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За золото и бронзу Игр они заработали 20,2 миллиона рублей.
Практически не отстают от Вики с Никитой Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За золото и бронзу Игр они заработали 20,2 миллиона рублей.
Золотые медали Игр обеспечили Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Марку Кондратюку по 16 миллионов рублей.
Золотые медали Игр обеспечили Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Марку Кондратюку по 16 миллионов рублей.
По 10 миллионов рублей получат серебряные призёры Пекина Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
По 10 миллионов рублей получат серебряные призёры Пекина Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал Игр, но призовые они всё равно получат. В Санкт-Петербурге за четвёртое место на Олимпиаде спортсменам полагается 600 тысяч рублей.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал Игр, но призовые они всё равно получат. В Санкт-Петербурге за четвёртое место на Олимпиаде спортсменам полагается 600 тысяч рублей.
Ко всему прочему призёры Игр в Пекине получили стипендию президента России. Олимпийским чемпионам ежемесячно начисляется 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, бронзовым — 30.
Ко всему прочему призёры Игр в Пекине получили стипендию президента России. Олимпийским чемпионам ежемесячно начисляется 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, бронзовым — 30.
Российским фигуристам не дадут машины за медали на Олимпиаде. Зато им выплатят миллионы!
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