Страсть Тутберидзе к пальто — миф? Разбираем гардероб заслуженного тренера
Путь от пуховиков Bosco до пальто Louis Vuiton.
«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.
Пуховики остались в прошлом
На Играх в Сочи Этери Георгиевна выбрала патриотичный вариант — носила пуховик от Bosco.
На смену пришли мех…
После Олимпиады Тутберидзе уже делала выбор в пользу более элегантных вариантов — например, шуб.
… и классический чёрный цвет
Сдержанные пальто в чёрном цвете — это база.
Меха много не бывает
Для выхода на каток в гардеробе появились и тёплые жилетки.
Варианты для тренировок…
Меховое пальто на молнии в гардеробе Тутберидзе тоже есть — хорошо для тренировок.
… и крупных соревнований
А для таких крупных турниров, как чемпионат России, — и чёрная шуба.
Джинса + мех
Иногда тренер вспоминает про старый гардероб и уже проверенное временем джинсовое пальто.
Пальто Пхенчхана
Сдержанное серое пальто миди публика увидела в сезоне-2017/18: в частности, на ЧЕ и ОИ.
Тёмно-песочный тренч
Для более тёплых катков (и времен года) Тутберидзе выбирает стильные тренчи.
Тяжелый «люкс»
Пару лет назад такое пальто можно было приобрести за 365 тысяч рублей.
«У меня больше пальто, чем учениц». Что носит Этери Тутберидзе?
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