Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Страсть Тутберидзе к пальто — миф? Разбираем гардероб заслуженного тренера
Страсть Тутберидзе к пальто — миф? Разбираем гардероб заслуженного тренера
Путь от пуховиков Bosco до пальто Louis Vuiton.
AMP-версия
«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.
«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.
Пуховики остались в прошлом
Пуховики остались в прошлом
На Играх в Сочи Этери Георгиевна выбрала патриотичный вариант — носила пуховик от Bosco.
На смену пришли мех…
На смену пришли мех…
После Олимпиады Тутберидзе уже делала выбор в пользу более элегантных вариантов — например, шуб.
… и классический чёрный цвет
… и классический чёрный цвет
Сдержанные пальто в чёрном цвете — это база.
Меха много не бывает
Меха много не бывает
Для выхода на каток в гардеробе появились и тёплые жилетки.
Варианты для тренировок…
Варианты для тренировок…
Меховое пальто на молнии в гардеробе Тутберидзе тоже есть — хорошо для тренировок.
… и крупных соревнований
… и крупных соревнований
А для таких крупных турниров, как чемпионат России, — и чёрная шуба.
Джинса + мех
Джинса + мех
Иногда тренер вспоминает про старый гардероб и уже проверенное временем джинсовое пальто.
Пальто Пхенчхана
Пальто Пхенчхана
Сдержанное серое пальто миди публика увидела в сезоне-2017/18: в частности, на ЧЕ и ОИ.
Тёмно-песочный тренч
Тёмно-песочный тренч
Для более тёплых катков (и времен года) Тутберидзе выбирает стильные тренчи.
Тяжелый «люкс»
Тяжелый «люкс»
Пару лет назад такое пальто можно было приобрести за 365 тысяч рублей.
«У меня больше пальто, чем учениц». Что носит Этери Тутберидзе?
Читайте также
Кто из фигуристов больше всех заработал на ОИ
Кто из фигуристов больше всех заработал на ОИ
Трусова зажгла в стиле танцев Frame Up. Видео
Трусова зажгла в стиле танцев Frame Up. Видео
Фигуристки, закончившие слишком рано
Фигуристки, закончившие слишком рано
Что такое фрейм ап, которым занялась Трусова
Что такое фрейм ап, которым занялась Трусова
Сравнение оценок русских и иностранных фигуристов
Сравнение оценок русских и иностранных фигуристов
Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Кто из фигуристок может поехать на Олимпиаду-2026
Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
Кто из фигуристов завершит карьеру после Олимпиады
Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Заработки фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Чемпионки Европы по фигурному катанию из России
Чемпионки Европы по фигурному катанию из России
Александр Жулин оказался в центре скандала
Александр Жулин оказался в центре скандала
Как фигуристки проводят новогодние праздники
Как фигуристки проводят новогодние праздники
Главные курьёзы ЧР по фигурному катанию
Главные курьёзы ЧР по фигурному катанию
Неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Дочь Тутберидзе пробилась на Олимпиаду без очереди
Дочь Тутберидзе пробилась на Олимпиаду без очереди
© championat.com 2000–2022