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Что такое вог, которым занялась Камила Валиева?
Что такое вог, которым занялась Камила Валиева?
Разбираемся, как олимпийская чемпионка ищет себя и продолжает развиваться.
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Валиева пробует новые стили танца
Валиева пробует новые стили танца
Несмотря на межсезонье, Камила продолжает прогрессировать! Новым шагом стал танцевальный стиль вог.
Что такое вог?
Что такое вог?
Vogue (вог) — это стиль танца, который родился из подиумной походки и различных модельных поз.
Как понять, что перед вами вог?
Как понять, что перед вами вог?
Это быстрые движения руками, вычурная походка, вращения, позировки и эмоции.
Как оценили попытки Камилы?
Как оценили попытки Камилы?
«Будущая вог-дива», — написала о танце фигуристки её подруга Ева Уварова.
Кто привлёк Валиеву к экспериментам?
Кто привлёк Валиеву к экспериментам?
Ева Уварова — популярная танцовщица (шоу «Танцы на ТНТ», «Dance Революция»). Она не раз представляла композиции в стиле вог или с добавлением его элементов.
Хореограф группы Тутберидзе одобрил вог
Хореограф группы Тутберидзе одобрил вог
«Камила уже была знакома с этим стилем танца, так что освоить его ей не составит труда. Девочки у нас все растанцованы и готовы к любым стилям. Само видео снято в репетиционном режиме, так что чего-то супервау нет, конечно».
Что обычно танцуют ученицы Тутберидзе?
Что обычно танцуют ученицы Тутберидзе?
Алексей Железняков даёт фигуристам связки в стиле модерн-джаз и контемпорари.
Не только Валиева пробует новое
Не только Валиева пробует новое
Евгения Медведева и Александра Трусова, к примеру, начали осваивать фрейм ап стрип, Анна Щербакова тоже пообещала поэкспериментировать со стилями.
«Будущая вог-дива». Какими танцами теперь занимается Камила Валиева?
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