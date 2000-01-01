«Будущая вог-дива». Какими танцами теперь занимается Камила Валиева?

Хореограф группы Тутберидзе одобрил вог

«Камила уже была знакома с этим стилем танца, так что освоить его ей не составит труда. Девочки у нас все растанцованы и готовы к любым стилям. Само видео снято в репетиционном режиме, так что чего-то супервау нет, конечно».