Трансферы, которые перевернули бы фигурку
Ханю когда-то сватали в группу Тутберидзе, а Трусову с Колядой — к Арутюняну.
Загитова у Плющенко
В 2020 году вскрылась переписка Алины с Яной Рудковской, которая активно предлагала олимпийской чемпионке переход в академию «Ангелы Плющенко». Алина отказалась.
Бойкова/Козловский у Мозер
Александра и Дмитрий организовали специальный эфир, чтобы развеять слухи: к Нине Мозер они не собирались и продолжат кататься у Тамары Москвиной.
Шаботова у Плющенко
После исключения из сборной Украины Анастасия Шаботова получила приглашение тренироваться в академии «Ангелы Плющенко», но тренеры пока так и не связались с ней.
Трусова у Арутюняна
После череды третьих мест в сезоне-2019/2020 Саша искала нового наставника, и начали ходить слухи, что фигуристка вела переговоры с Рафаэлем Арутюняном.
Коляда у Арутюняна
В 2018 году Михаил побывал на стажировке у Рафаэля Арутюняна, и пошли слухи о том, что сотрудничество может продолжиться на постоянной основе.
Медведева в парном катании
Когда Евгения начала разучивать парные элементы для шоу, всерьёз пошли обсуждения возможного продолжения карьеры чемпионки, но уже в спортивных парах.
Ханю у Тутберидзе
Когда Брайан Орсер не поехал с Юдзуру на финал Гран-при, в соцсетях стали активно обсуждать возможное сотрудничество двукратного чемпиона ОИ с командой Тутберидзе.
Ханю у Мишина (консультации)
Алексей Мишин туманно намекал на то, что консультирует одного фигуриста в освоении четверного акселя, но сотрудничество официально не подтверждал.
Бонус: Алёна Косторная и ЦСКА
Мем «Сегодня Алена Косторная не перешла в ЦСКА» так и обещал быть просто мемом, но в марте 2022 года это действительно произошло.
Загитова к Плющенко, Медведева — в пары. Самые нелепые слухи о трансферах в фигурке
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