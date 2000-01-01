Как Загитова и Медведева относятся друг к другу?
Приводим только цитаты из первых уст.
Дружбы у Алины и Жени не случилось…
«В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», — признавалась Загитова в декабре 2018 года.
…этот факт подтвердила и Медведева
«Нейтральные, нормальные. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», — говорила Медведева уже летом 2021 года.
Алина и Женя отмечали достоинства друг друга
«Мне всегда нравилось, что Женя идёт до конца и борется», — говорила Загитова на «Вечернем Урганте».
«Алина умеет очень много работать и не останавливается. Если у неё что-то не получается, она это преодолевает», — подчёркивала Медведева в том же выпуске.
Как Женя по-настоящему относится к Алине?
«Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда на Алину не обижалась. Даже намерения такого не было», — рассказывала Медведева.
Откровения Загитовой перед ОИ в Пекине
«Конечно, была ещё такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться», — рассказала Загитова незадолго до ОИ-2022.
Из-за Медведевой Загитова не хочет в пары
«После первого номера Жени Медведевой и Дани Милохина, который прошёл, так скажем, неудачно, у меня желание попробовать себя в паре отпало», — сказала Загитова недавно после шоу.
Фанаты, давайте жить дружно
«…фанаты мои и Жени Медведевой пишут друг другу какие-то гадости. Но я много раз говорила: «Ребята, давайте жить дружно», — подмечала Загитова.
«Никогда не обижалась на Алину». Что Медведева и Загитова говорили друг о друге после ОИ
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