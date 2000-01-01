Шевченко, Ягудин и другие спортсмены, давшие необычные имена детям
У кого-то дома Кристабель, а у кого-то Ноа-Мария-Анастасия.
Александр Энберт — дочь Кристабель
Фигурист Александр Энберт на днях стал отцом — вместе с женой Алесей они дали дочери имя Кристабель.
Юлия Липницкая — дочь Каталина
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 только спустя месяц после родов рассказала о дочери — девочка получила имя не Екатерина, не Катарина, а Каталина.
Владимир Кличко — дочь Кайя Евдокия
Дочь Владимира Кличко и актрисы Хейден Паннетьери зовут Кайя Евдокия — и славянское, и западное имя.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков — сын Теодор
Волосожар и Траньков во второй раз стали родителями в 2021 году, для сына они выбрали имя Теодор.
Андрей Шевченко — сыновья Джордан, Кристиан и Райдер-Габриэль
Трое из четырёх сыновей Шевченко носят очень необычные имена — их тренер выбирал вместе со своей женой, американской моделью Кристен Пазик.
Анатолий Тимощук — дочери Ноа-Мария-Анатолия и Миа-Мария-Анастасия
Тимощук вместе с супругой решили дать дочерям-близнецам тройные имена.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — дочь Мишель
Первую дочь Ягудина и Тотьмяниной зовут Елизавета, а вторую пара решила назвать более необычно — Мишель.
Павел Буре — дочь Палина
Легенда хоккея Павел Буре решил назвать дочь, преобразовав обычное имя «Полина» в «Палина».
Елена Ильиных и Сергей Полунин — сын Мир
Первенец олимпийской чемпионки по фигурному катанию получил необычное имя Мир (полный вариант).
Анна и Сергей Семак — дочь Илария
В семье Семаков много детей. Одну из дочерей пары зовут редким именем Илария.
Кристабель, Райдер-Габриэль и другие. Необычные имена детей русскоговорящих спортсменов
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