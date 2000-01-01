Распады в российской фигурке не остановить! Мы потеряли уже 8 пар за последний месяц

Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов (танцы на льду)

«У нас с Димой с самого начала была договоренность, что нет никаких обязательств и если появятся другие предложения, то может всё измениться», — рассказала Елизавета, которая теперь будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.