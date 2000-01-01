Какие пары распались в российской фигурке перед новым циклом?
Российское фигурное катание ждут большие перемены.
Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (пары)
Третья по силе пара группы Москвиной выиграла бронзу этапа Гран-при в олимпийском сезоне. Теперь в штабе осталась одна Ясмина, она тренируется с новым партнёром.
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (танцы на льду)
Елизавета и Дэвид становились третьими на юниорском ЧМ и в финале Гран-при, однако во взрослой карьере забуксовали.
Аннабель Морозов/Андрей Багин (танцы на льду)
«У Аннабель с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось того прогресса, которого хотелось бы», — так объяснил распад пары тренер Алексей Горшков.
Полина Костюкович/Алексей Брюханов (пары)
Пара откаталась вместе два сезона, потренировалась в Петербурге и в Москве, но по итогам сезона-2021/2022 распалась.
Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (пары)
Серебро юниорского ЧМ и бронза финала Гран-при остались в прошлом — последние два сезона у пары были неудачными. Случился переезд из СПб в Сочи к Фёдору Климову, но и он не помог.
Арина Ушакова/Максим Некрасов (танцы на льду)
«Арина перестала приходить на тренировки без объяснения причин… » — отметил Максим в недавнем интервью. Пара завоевала серебро финала ЮГП и бронзу ЮЧМ.
Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов (танцы на льду)
«У нас с Димой с самого начала была договоренность, что нет никаких обязательств и если появятся другие предложения, то может всё измениться», — рассказала Елизавета, которая теперь будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.
Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (танцы на льду)
Вторая пара группы Ирины Жук и Александра Свинина не только распалась — оба партнера официально решили завершить карьеры.
Распады в российской фигурке не остановить! Мы потеряли уже 8 пар за последний месяц
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