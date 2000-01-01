«Достаточно не жрать, а нормально кушать»: что едят Валиева, Трусова и другие фигуристки

Анна Щербакова

«Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью», — рассказывала Анна.