Как фигуристы заводят публику в программах и на шоу? Топ самых обжигающих номеров

Под ними точно тает лёд! Самые откровенные номера фигуристов
Тигриный костюм Загитовой обсуждают до сих пор, а Туктамышева раздевалась не только в Toxic.
Евгения Медведева — 7 rings
В туре по окончании сезона-2018/2019 Медведева всех удивила: номер в розовом латексе под песню Арианы Гранде стал одним из самых ярких в карьере фигуристки.
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв — La-La-Land/Sam Brown
В самом начале номера Екатерина выходила на лёд в пышной юбке, которую с неё срывали — и оставшуюся постановку фигуристка проводила в коротком красном комбинезоне.
Натали Пешала/Фабьян Бурза — ритм-танец сезона-2012/2013
Французская пара Пешала/Бурза всегда отличалась экстравагантностью и яркими костюмами. В сезоне-2012/2013 полька в ритм-танце вышла запоминающейся: в первую очередь из-за откровенного костюма Натали.
Алина Загитова — Afro Blue
В олимпийский сезон Загитова представала на гала-шоу тигрицей. В самой хореографии не было чего-то откровенного (фигуристке тогда было 15), но костюм Алины с открытой спиной и длинной прозрачной вставкой через бедро произвёл серьёзный фурор.
Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе — «Рокки»
Показательные у этой итальянской пары были что надо: в номере про боксёра Рокки Бальбоа Николь и Маттео разыграли целый сюжет, катаясь при этом с минимумом одежды.
Михаил Коляда — Sway
Соблазнить весь «Мегаспорт» – задача, посильная для Михаила Коляды. В номере Sway он снимает с себя разве что пиджак, но при этом играючи складывает всю женскую часть публики к своим конькам.
Елизавета Туктамышева — Toxic
Номер Toxic, где Елизавета предстала в образе стюардессы из клипа Бритни Спирс, стал её визитной карточкой в сезоне-2018/2019 и потом неоднократно возвращался на гала-шоу.
Елизавета Туктамышева — «Мулен Руж»
Новинка сезона-2021/2022 от Туктамышевой: яркое перевоплощение под музыку из знаменитого фильма. Постановку фигуристка начинает в шляпе и пиджаке, а затем срывает его и остаётся в красном платье-купальнике.
Как фигуристы заводят публику в программах и на шоу? Топ самых обжигающих номеров
Читайте также
Главные успехи чемпионки Европы Софьи Самодуровой
Что едят российские фигуристки
Милые детские программы Камилы Валиевой
Самые яркие программы Туктамышевой
10 вещей, нужных любому фигуристу
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
Кто из фигуристов уже исполнял пятерные прыжки
Спортсмены РФ, отказавшиеся от смены гражданства
Эти пары российской фигурки распались за месяц
Необычные имена детей спортсменов
Цитаты Медведевой и Загитовой друг о друге
Самые сумасшедшие переходы в фигурке
Новые трансферы российской фигурки
Валиева танцует вог. Что это?
Модель родила дочь звезде «Ледникового периода»
Эволюция пальто Тутберидзе