Щербаковой пора в цирк, а Валиевой — в Формулу-1! Экстремальные увлечения наших фигуристов

Аня ещё и с парашютом прыгала

Год назад Щербакова и вовсе прыгнула с парашютом, хотя Даниил Глейхенгауз в шутку просил её этого не делать. «Я выбрала абсолютно безопасный вариант, прыгала с инструктором, который всё за меня делал, я просто летела», — рассказала Анна.