Как фигуристка Алёна Косторная экспериментирует со своими волосами?
Так часто, как Алёна, имидж в фигурке не менял ещё никто.
Фиолетовый #1
Перед олимпийским сезоном Алёна дважды пробовала фиолетовые оттенки. В первый раз вышло что-то сияющее и нежное.
Фиолетовый №2
Спустя какое-то время фигуристка ещё раз попробовала эту гамму и остановилась на более глубоком лиловом цвете.
Возвращение в блонд
К началу соревнований пришлось смывать яркость и возвращаться в блонд… Фиолетовый не очень хорошо стыковался с программами Косторной.
Красный — после снятия с ЧР
После снятия с чемпионата России из-за травмы Алёна вновь решила поэкспериментировать с имиджем и покрасилась в красный. «Не живётся мне спокойной жизнью», — писала тогда фигуристка.
Тёмные наращëнные волосы
Дважды в году Косторная обращалась к тёмному наращиванию: после выступления на этапе Гран-при во Франции и уже весной, во время начала сотрудничества с Еленой Буяновой.
Мерида на несколько дней
Перед началом лета Алёна решилась на новые перемены: теперь она — обладательница ярких рыжих кудрей. Эксперимент временный, Алёна рассказала, что до следующих выступлений уже снимет локоны.
Эксперименты прямо во время номеров
Иногда Алёна прибегает к экспериментам прямо во время выступлений. Во время номера «Сумерки» фигуристка пристегивала к волосам длинный хвост, чтобы дополнить образ вампира.
Харли Квинсторная
Номер в образе Харли Квинн сложно забыть: перед выходом на лёд Алёна красила кончики волос в розовый и синий для полного соответствия героине комиксов.
«Не живётся мне спокойной жизнью». Все эксперименты фигуристки Косторной с внешностью
Читайте также
Как Загитова экспериментирует в показательных
Влюбленные пары российской фигурки
Самые дерзкие выходки фигуриста Малинина
Экстремальные увлечения российских фигуристок
Как фигуристы заводят публику на шоу?
Главные успехи чемпионки Европы Софьи Самодуровой
Что едят российские фигуристки
Милые детские программы Камилы Валиевой
Самые яркие программы Туктамышевой
10 вещей, нужных любому фигуристу
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
Кто из фигуристов уже исполнял пятерные прыжки
Спортсмены РФ, отказавшиеся от смены гражданства
Эти пары российской фигурки распались за месяц
Необычные имена детей спортсменов
Цитаты Медведевой и Загитовой друг о друге