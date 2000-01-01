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Как фигуристка Алёна Косторная экспериментирует со своими волосами?
Как фигуристка Алёна Косторная экспериментирует со своими волосами?
Так часто, как Алёна, имидж в фигурке не менял ещё никто.
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Фиолетовый #1
Фиолетовый #1
Перед олимпийским сезоном Алёна дважды пробовала фиолетовые оттенки. В первый раз вышло что-то сияющее и нежное.
Фиолетовый №2
Фиолетовый №2
Спустя какое-то время фигуристка ещё раз попробовала эту гамму и остановилась на более глубоком лиловом цвете.
Возвращение в блонд
Возвращение в блонд
К началу соревнований пришлось смывать яркость и возвращаться в блонд… Фиолетовый не очень хорошо стыковался с программами Косторной.
Красный — после снятия с ЧР
Красный — после снятия с ЧР
После снятия с чемпионата России из-за травмы Алёна вновь решила поэкспериментировать с имиджем и покрасилась в красный. «Не живётся мне спокойной жизнью», — писала тогда фигуристка.
Тёмные наращëнные волосы
Тёмные наращëнные волосы
Дважды в году Косторная обращалась к тёмному наращиванию: после выступления на этапе Гран-при во Франции и уже весной, во время начала сотрудничества с Еленой Буяновой.
Мерида на несколько дней
Мерида на несколько дней
Перед началом лета Алёна решилась на новые перемены: теперь она — обладательница ярких рыжих кудрей. Эксперимент временный, Алёна рассказала, что до следующих выступлений уже снимет локоны.
Эксперименты прямо во время номеров
Эксперименты прямо во время номеров
Иногда Алёна прибегает к экспериментам прямо во время выступлений. Во время номера «Сумерки» фигуристка пристегивала к волосам длинный хвост, чтобы дополнить образ вампира.
Харли Квинсторная
Харли Квинсторная
Номер в образе Харли Квинн сложно забыть: перед выходом на лёд Алёна красила кончики волос в розовый и синий для полного соответствия героине комиксов.
«Не живётся мне спокойной жизнью». Все эксперименты фигуристки Косторной с внешностью
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