Фигуристы массово завершают карьеры после Олимпиады. Кто уже попрощался со спортом?

Кто из топ-фигуристов завершил карьеру после олимпийского сезона?
В списке есть настоящие легенды фигурного катания.
Софья Самодурова (Россия)
Чемпионка Европы — 2019 решила закончить спортивную карьеру и попробовать себя на тренерском поприще. Её последний старт – чемпионат России в родном «Юбилейном».
Алиса Лью (США)
Американка Алиса Лью шокировала всех своим решением завершить карьеру в 16 лет и поступить в колледж. Фигуристка только съездила на первую Олимпиаду и выиграла бронзу чемпионата мира, после чего решила уйти из спорта.
Нам Нгуен (Канада)
Наму Нгуену так и не удалось отобраться на Олимпиаду, и в 24 года он решил завершить спортивную карьеру. Лучшими результатами Нама остались медали этапов Гран-при.
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)
Бронза и серебро Олимпийских игр, серебро чемпионата мира – последний сезон Хаббелл/Донохью получился очень насыщенным, но по спортом у пары всё. Донохью уже успел поработать с российским дуэтом Дэвис/Смолкин.
Адриан Диас (Испания)
Испанская пара Смарт/Диас перестала существовать: Адриан решил завершить карьеру, а вот Оливия продолжит спортивный путь под испанским флагом.
Алексей Быченко (Израиль)
Алексей завершил карьеру в 34 года, последним его стартом стали Олимпийские игры в Пекине, где ему не удалось пробиться в произвольную программу. Высшее достижение Быченко в карьере – серебро чемпионата Европы.
Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия)
Россия лишилась множества танцевальных дуэтов в последнее время, какие-то пары распались, а вот Шевченко и Ерёменко закончили совсем. Сейчас фигуристы тренируют в группе Ильи Авербуха.
Сатоко Мияхара (Япония)
Сатоко стала четвертой на Олимпиаде в Пхёнчхане, а вот на Игры в Пекин ей отобраться уже не удалось. Блестящая карьера с серебром чемпионата мира и золотом чемпионата четырех континентов подошла к концу.
Николь Делла Моника (Италия)
Делла Моника прошла четыре Олимпиады с разными партнёрами (три – с Маттео Гуаризе) и всё время оказывалась где-то около топа. Гуаризе о завершении карьеры пока не объявлял.
Михал Бржезина (Чехия)
Михалу сейчас 32 года, у него за плечами три олимпийских цикла. За свою длинную карьеру Бржезина побывал на трёх Олимпиадах, стал бронзовым призером чемпионата Европы и победителем этапа Гран-при.
Фигуристы массово завершают карьеры после Олимпиады. Кто уже попрощался со спортом?
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