Кто из фигуристов удивил решением о продолжении карьеры?
Щербакова, Тарасова/Морозов и другие опытные спортсмены ещё поборются в новом сезоне.
Юдзуру Ханю
Сразу после окончания соревнований на Олимпиаде Ханю собрал пресс-конференцию: все думали, что он объявит о завершении карьеры, но фигурист рассказал, что хочет продолжать кататься.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Тренер пары Александр Жулин отмечал, что пара закончит после Олимпиады, однако фигуристы намерены продолжать кататься, даже если будут только внутренние старты. Это подтверждают многочисленные заявления в прессе.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Тарасова и Морозов чётко ответили на вопрос: завершать карьеру они не планируют. Хотя казалось, что серебро Олимпиады в Пекине будет точкой в их долгой совместной карьере.
Михаил Коляда
Алексей Мишин не раз называл Михаила Коляду своим двухлетним проектом. Планировалось, что главная цель сотрудничества – Олимпиада-2022 в Пекине. Но туда Михаил не поехал, а после сообщил, что продолжает карьеру.
Елизавета Туктамышева
«Катаемся», – сказала Елизавета Туктамышева в ответ на вопрос о том, продолжает ли она соревноваться после олимпийского сезона. У фигуристки уже готовы две программы, так что в сезон она пойдёт.
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
По окончании сезона вокруг пары ходило много слухов: то об их распаде, то о завершении карьеры Дениса, но тренер Сергей Доброскоков подтвердил: ребята катаются дальше и катаются вместе.
Анна Щербакова
Фигуристка туманно ответила на вопрос о продолжении карьеры на Кубке Первого канала, в связи с чем её фанаты забеспокоились. Но затем спортсменка дала чёткий ответ: хочет соревноваться дальше и будет готовиться к сезону.
Кто из фигуристов удивил продолжением карьеры? Щербакова и Коляда ещё хотят соревноваться!
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