«Лекарства от кашля отличные». Кто такой Дэйв Лис, заявивший о переходе дочки Тутберидзе?

Кто такой Дэйв Лис и почему он постоянно пишет странности о группе Тутберидзе?
Разбираемся, как проект The Skating Lesson касался группы Этери Тутберидзе и кто же всё-таки его автор.
Кто такой Дэйв Лис?
Дэйв Лис — журналист из США, автор проекта The Skating Lesson. Сейчас ему 38 лет, он занимается проектом с 2013 года (подкаст, аккаунты в соцсетях). У Лиса есть журналистское образование.
Лис сам стоит на коньках
Дэйв сам занимается фигурным катанием и выступает на соревнованиях для взрослых любителей. В прошлом году он даже брал для программы музыку из произвольной Анны Щербаковой, с которой фигуристка выиграла ЧМ-2021.
Блокаторы гормонов в фигурном катании
Чуть больше года назад в комментариях под выпуском подкаста с Меган Дюамель Лис заявил об использовании блокаторов гормонов в фигурном катании и даже назвал один из препаратов – «Люпрон».
«Это давно обсуждается в российском фигурном катании. Это не секрет», – объяснял Лис свой спич, но подтверждения этой информации так и не последовало.
Тутберидзе поужинала с судьями?
Взлёт оценок пары Дэвис/Смолкин Лис не обошёл стороной: «Судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на её день рождения, и они превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой».
Фигуристки Этери работают на лекарствах от кашля?
Специалист постоянно подозревает учениц Тутберидзе в применении препаратов: «Не знаю, что делал врач Шветский, но он был там весь уикенд. У Трусовой в произвольной появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой».
«Лекарства от кашля, которые они приняли, были отличными. Они прекрасно помогли Анне (Щербаковой) в прошлом году», – отмечал Лис, вспоминая выступление фигуристки на ЧР-2021 в Челябинске.
«Вы думаете, что это только одна Валиева? Или она единственная, кто попался?»
Когда разразился допинг-скандал с Камилой Валиевой, Лис был уверен, что случай с одной фигуристкой – не единственный.
Самый громкий инсайд Лиса
Именно Лис в своём проекте опубликовал информацию о том, что Тутберидзе якобы хочет тренировать в США, но не может перевезти всех учеников, а её дочь скоро начнёт выступать под флагом этой страны. Данные очень скоро опровергли.
«Лекарства от кашля отличные». Кто такой Дэйв Лис, заявивший о переходе дочки Тутберидзе?
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