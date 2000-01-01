«Спасибо за душераздирающую красоту». Как мировые звёзды восторгались нашими фигуристами?

Кто из мировых звёзд восхищался нашими фигуристками?
От Стивена Спилберга до Sia и группы Muse.
Юлия Липницкая и Стивен Спилберг
Образ девочки в красном пальто на Олимпиаде-2014 покорил множество людей – и режиссера фильма «Список Шиндлера» Стивена Спилберга. Он написал фигуристке личное письмо, в котором поблагодарил за выступление.
Камила Валиева и семья Пабло Пикассо
Внучка великого художника Диана Пикассо поблагодарила юную Камилу за её короткую программу в сезоне-2019/2020: «Вот это достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!»
Александра Трусова и группа Muse
В произвольной программе Саши «Игра престолов» использовалась песня группы Muse, и солист группы Мэтт Беллами поблагодарил спортсменку за использование этой музыки.
Александра Трусова и Галь Гадот
Шоу-номер Саши «Чудо-женщина» оценила исполнительница главной роли в этом фильме Галь Гадот. «Очень понравилось! Спасибо, Александра», – написала Гадот в своем аккаунте в Weibo.
Елена Ильиных и Sia
Ильиных вместе с Полуниным создала танцевальное видео под песню Sia – Music, и оно появилось на официальном канале певицы.
Евгений Семененко и группа TХT
Показательный номер Жени под песни TXT — Eternally и Everlasting Shine — заметил участник группы Ёнджун. «Вернулся после просмотра, это такая честь для нас», – написал он.
Марк Кондратюк и Бен Стиллер
Мощное выступление Марка в командном турнире с произвольной программой отметили в Голливуде. «Моё уважение русскому фигуристу, который зажёг в программе «Иисус Христос — суперзвезда», — написал актёр Бен Стиллер.
Марк Кондратюк и Мерьем Узерли
Короткую программу Марка под «Великолепный век» оценила Хюррем – актриса Мерьем Узерли. «От всей души желаю Марку Кондратюку удачи! Пусть всё получится!» – сказала Мерьем изданию «Собеседник».
Камила Валиева и Алек Болдуин
Выступление фигуристки на Олимпиаде покорило известного актёра. «Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин.
«Спасибо за душераздирающую красоту». Как мировые звёзды восторгались нашими фигуристами?
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