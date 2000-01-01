Валиеву — в космос, Коляду — в психбольницу. Что уже известно о программах нового сезона?

Какие программы будут катать топ-фигуристы в новом сезоне?
Валиеву наконец отправят в космос по-настоящему, а тем временем «Шторм» взяла спортсменка из Южной Кореи.
Камила Валиева
Камила уже объявила музыку к короткой программе нового сезона: это саундтрек к фильму «Интерстеллар»: Cornfield Chase by Dorian Marko; Tick-Tock by Hans Zimmer.
Елизавета Туктамышева
Короткая программа Freedom от Адама Соля может остаться и на этот сезон. Произвольную Лизе поставили под оригинальную композицию Бхимы Юнусова: фигуристка сама участвовала в написании музыки.
Евгений Семененко
Короткую программу «Адажио» Евгений будет катать и в новом сезоне. Произвольная от Ильи Авербуха поставлена под K-pop, причём не под известную всем группу BTS: этот факт Семененко подчеркнул в своём интервью.
Михаил Коляда
Коляда не только огласил музыку к произвольной программе («Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке), но и успел представить макет на мастер-классе Тамары Москвиной.
Марк Кондратюк
Постановка What is Jazz оказалась всего лишь шоу-номером, а не короткой программой. Зато насчёт произвольной Кондратюк сделал намёк: теперь болельщики предполагают, что музыка как-то связана с именем Селма.
Сёма Уно
В короткой программе Уно будет кататься под песню Gravity Джона Майера, а в произвольной – под Иоганна Себастьяна Баха, «Ария на струне соль».
Каори Сакамото
Чемпионка мира – 2022 поставила короткую программу под Джанет Джексон (Rock with U и Feedback). Для произвольной программы Сакамото выбрала Elastic Heart певицы Sia.
Юма Кагияма
Для новой короткой Кагияма выбрал песню Believer группы Imagine Dragons, для новой произвольной – Эцио Боссо и его бессмертную композицию Rain in your black eyes.
Рика Кихира
Рика не смогла выступить со своей произвольной «Титаник» в олимпийском сезоне: пропустила все старты из-за травм. Но японка оставила программу на постолимпийский год.
Ли Ха Ин
Музыка Эрика Рэдфорда, под которую в сезоне-2020/2021 каталась Камила Валиева – «Шторм» – стала темой для короткой программы известной южнокорейской фигуристки Ли Ха Ин.
Маттео Риццо
В новом сезоне мы вновь увидим короткую программу под Maneskin, от которой Риццо отказался перед Олимпиадой, а в произвольной программе Маттео будет кататься под Talking to the Moon Бруно Марса.
Валиеву — в космос, Коляду — в психбольницу. Что уже известно о программах нового сезона?
Читайте также
Где фигуристы из детского «Ледникового периода»?
Самые завораживающие фото Алины Загитовой
Кто из звёзд восхищался российскими фигуристами
Самые жгучие фото Лизы Туктамышевой
Как Медведева проводит время с известным актёром
Самые горячие фото Евгении Медведевой
История любви дочери Тутберидзе
В каких необычных вузах учатся наши фигуристы
Как тренеры прощаются с фигуристами?
Какие татуировки бьют фигуристы?
Почему Трусова — самая сильная девушка фигурки?
Как российские фигуристы сдавали ЕГЭ
Кто в фигурке готовится к скорой свадьбе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса