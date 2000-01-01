Эффектные фото Станиславы Константиновой
Стасе близки идеи здорового отношения к собственному телу.
Красивое платье на выход всегда придаёт уверенности.
Этот снимок фигуристка иронично подписала фразой «Пойду пресс покачаю».
Одна из последних съёмок у Стаси прошла прямо на улицах Петербурга.
Стася не боится показывать своё тело, поскольку отмечала, что ей близки какие-то идеи бодипозитива.
«Согласитесь, идея любить себя таким, какой ты есть – это здорово. Гораздо лучше, чем страдать депрессией из-за лишнего веса», – сказала фигуристка в интервью «Бизнес Online».
Фотосессии помогают бороться с комплексами – например, Стася неуютно чувствовала себя в шёлковых платьях, но съёмка изменила её мнение.
Фигуристка не раз подчёркивала, что её очень вдохновляет работа с творческими людьми. А в процессе такой работы рождаются шедевры.
В соревновательных костюмах Стася предпочитала насыщенные, глубокие цвета. А маленькое чёрное платье никогда не портило образ.
Стася не соревновалась чуть больше года, но ещё не завершала карьеру. Так что можно надеяться на то, что мы ещё увидим её на соревновательном льду.
«Любить себя таким, какой ты есть — здорово». Самые эффектные фото Стаси Константиновой
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