Какие фильмы любят смотреть наши фигуристки?
Кто-то больше по сериалам, а кто-то может несколько раз посмотреть одно и то же кино.
Алина Загитова
В одном из интервью Алина рассказала, что её любимый фильм – «Хатико».
Александра Трусова
С Сашей тоже всё просто: один из своих любимых фильмов «Круэлла» она смотрела четыре раза.
Елизавета Туктамышева
Любимый сериал императрицы фигурного катания – «Друзья», а после просмотра мультфильма «Король Лев» Лиза, по своему признанию, начала выигрывать всё подряд.
Анна Щербакова
Любимый сериал олимпийской чемпионки – «Шерлок», а из фильмов Аня предпочитает комедии, чтобы расслабиться после тяжёлого дня.
Алёна Косторная
Любимой серией фильмов Алёна назвала «Гарри Поттера», а любимым сериалом – «Дневники вампира».
Евгения Медведева
Женя предпочитает фильмам аниме и даже оставляла рекомендации: мальчикам порекомендовала начать смотреть с «Токийского гуля», девочкам – с «Великого из бродячих псов».
Диана Дэвис
К числу любимых сериалов Диана отнесла «Бумажный дом», а среди любимых фильмов назвала такие ленты, как «Последнее танго в Париже», «Чёрный лебедь» и «Служебный роман».
Камила Валиева
Среди любимых жанров фильмов Камила назвала комедии и детективы.
Этери Тутберидзе
В интервью Теду Бартону на вопрос о любимом фильме Этери Георгиевна ответила: «Что-нибудь романтичное, где можно поплакать, о чём-нибудь подумать».
Что смотрят Трусова, Щербакова и другие наши фигуристки? Разброс от «Друзей» до «Шерлока»
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