«Выставила пару фото, и все накинулись». Самые смелые снимки фигуристки Лизы Нугумановой

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Самые смелые фото Елизаветы Нугумановой
Самые смелые фото Елизаветы Нугумановой
Спортивную карьеру она совмещает с блогерской.
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Со своими подписчиками Лиза делится фото со всех активностей – как и положено блогеру.
Со своими подписчиками Лиза делится фото со всех активностей – как и положено блогеру.
Фотографии из отпуска – мастхэв, который год Елизавета отправляется в Дубай.
Фотографии из отпуска – мастхэв, который год Елизавета отправляется в Дубай.
Подписчики обычно не скупятся на комплименты: «Я очень редко выставляю какие-то откровенные фотографии. У нас был отдых, я пару фотографий выставила за весь отдых, и все так сразу на них накинулись».
Подписчики обычно не скупятся на комплименты: «Я очень редко выставляю какие-то откровенные фотографии. У нас был отдых, я пару фотографий выставила за весь отдых, и все так сразу на них накинулись».
И во время тренировок Елизавета старается радовать контентом.
И во время тренировок Елизавета старается радовать контентом.
От фото Лизы можно зарядиться по-настоящему летним настроением.
От фото Лизы можно зарядиться по-настоящему летним настроением.
Эксперименты со стилем и фасонами одежды – тоже в наличии.
Эксперименты со стилем и фасонами одежды – тоже в наличии.
В блоге Лиза всегда с улыбкой, всегда на позитиве, даже когда в карьере наступали тёмные моменты.
В блоге Лиза всегда с улыбкой, всегда на позитиве, даже когда в карьере наступали тёмные моменты.
Блогерская деятельность помогает Лизе с рекламными контрактами и амбассадорством – например, она сотрудничает с автодилером.
Блогерская деятельность помогает Лизе с рекламными контрактами и амбассадорством – например, она сотрудничает с автодилером.
При всём этом Нугуманова остаётся действующей фигуристкой: летом она каталась в шоу Евгения Плющенко, а с каким тренером и программами будет входить в сезон – пока неизвестно.
При всём этом Нугуманова остаётся действующей фигуристкой: летом она каталась в шоу Евгения Плющенко, а с каким тренером и программами будет входить в сезон – пока неизвестно.
«Выставила пару фото, и все накинулись». Самые смелые снимки фигуристки Лизы Нугумановой
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