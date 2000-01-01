«Со спортом пока… Я просто не тяну». Самые яркие моменты карьеры Стаси Константиновой

Константинова опровергла слова о завершении карьеры, хотя в сезон не собирается
Вспоминаем здесь самые яркие моменты спортивного пути Стаси: у неё были свои моменты счастья и разочарования.
Первые международные успехи
На юниорском уровне Стася блеснула в 2016-м – выиграла финал Кубка России, а осенью взяла серебро на этапе Гран-при среди юниоров и выиграла турнир Tallinn Trophy.
Второе место на первенстве России
В сезоне-2016/2017 первенство России проходило в родном для фигуристки Петербурге, и она стала на турнире второй. Тогда Стася стояла на пьедестале с Алиной Загитовой и Полиной Цурской.
Два 4-х места на чемпионате России
В 2017-м Стася показала 4-й результат на предолимпийском ЧР, а спустя год смогла занять ту же самую строчку, уступив только тем самым юниоркам ТЩК. Первая деревянная медаль открыла фигуристке дорогу на ЧМ, вторая – на Евро.
Дебют на взрослом ЧМ в Милане
После Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева решила не ехать на чемпионат мира, и из запаса призвали Константинову. Этот ЧМ так и остался для Стаси единственным, там она стала 19-й.
Серебро этапа Гран-при
В 2018 году в Хельсинки Станислава Константинова уступила только Алине Загитовой и сумела на десятые доли балла обойти японку Каори Сакамото в борьбе за второе место.
Минск и чемпионат Европы — 2019
Первый и единственный чемпионат Европы сложился для Константиновой неудачно: «бабочка» и падение в короткой программе не позволили ей всерьёз побороться за медали.
Стася боролась за ЧМ на том самом финале КР
Финал Кубка России в 2019 году все запомнили как битву Туктамышевой и Медведевой за путёвку на ЧМ, но тогда на турнире выступала и Константинова: обеим соперницам она уступила.
Выиграла бронзу Универсиады
После неудачи на ФКР Стася отправилась на Универсиаду в Красноярске, где сумела выиграть бронзу. Там она уступила Маи Михаре и Элизабет Турсынбаевой.
Смена города и тренерского штаба
После неудачного сезона-2019/2020 Константинова решила устроить перезагрузку: перебралась в академию «Ангелы Плющенко» к Александру Волкову, сменила не только тренера, но и город.
Последние старты на данный момент
На «ковидный» сезон-2020/2021 приходятся последние выступления Стаси. На Кубке России в призы ей попасть не удалось, а на чемпионате России в Челябинске фигуристка стала лишь 15-й.
Со спортом Стася ещё не попрощалась
Слова своего тренера Виктории Буцаевой Станислава опровергла: она сделала перерыв и в следующем сезоне её не будет, но со спортом она ещё не попрощалась: «Со спортом пока… Я просто не тяну».
«Со спортом пока… Я просто не тяну». Самые яркие моменты карьеры Стаси Константиновой
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