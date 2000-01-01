«Собака лает, а караван идёт». Фразы Алины Загитовой, ставшие мемами

Ответ Медведевой превратился в мем

«Нашла кому позвонить!» – а вот этот ответ на звонок Евгении Медведевой в шоу «Контакты» стал мемом в фанатской среде. Ответ на вопрос девушки тогда не нашли, но зато от души посмеялись и порадовали публику.