Фразы Загитовой, оставшиеся в нашей фигурке
От переломанных рук и ног до звонка Медведевой – что-то шоком врезалось в память, а что-то стало мемом.
Алина не верила в пубертат...
После Олимпиады Алина дала запоминающийся комментарий по поддержанию формы: «В плане пубертата, когда жирной становишься – мне кажется, это всё выдумки. Просто нужно закрыть рот и не есть!»
… и проходила через тяжести тренировок Тутберидзе
«Я сначала сломала руку, а потом поехала на Спартакиаду и сломала ногу», – рассказывала Загитова о тяжёлом периоде. Эта фраза как нельзя ярче характеризует трудности, которые приходилось преодолевать на пути.
Отвечала Губерниеву в прямом эфире...
Интервью в прямом эфире – непростое испытание, а уж с Дмитрием Губерниевым – и подавно. Но Загитова старалась держаться в кадре молодцом: «Вы, мне кажется, хотели задеть мою душу. У вас это не получилось».
… и на шквал критики, касавшийся её речи
Во время первого сезона «Ледникового периода» Алина столкнулась с большим количеством критики в свой адрес. На громкие замечания Загитова ответила пословицей — «Собака лает, а караван идёт».
Без ответа не остался даже Ренат Лайшев
В ответ на критику со стороны президента «Самбо-70» Рената Лайшева Алина усиленно занималась с репетиторами, что и показывала в соцсетях. «Работаю над «московской» речью», – писала она с намёком.
Ответ Медведевой превратился в мем
«Нашла кому позвонить!» – а вот этот ответ на звонок Евгении Медведевой в шоу «Контакты» стал мемом в фанатской среде. Ответ на вопрос девушки тогда не нашли, но зато от души посмеялись и порадовали публику.
«Сказочная сказка» у Навки
Из обычной спонтанной речи Алины после шоу выхватили оборот про «сказочную сказку» и акцентировали на нём внимание. К фигуристке уже который год приковано пристальное внимание, и буквально каждую её фразу разбирают под микроскопом.
«Собака лает, а караван идёт». Фразы Алины Загитовой, ставшие мемами
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