Новая королева танцев на льду? Самые яркие фото американки Мэдисон Чок

Самые чувственные фото американки Мэдисон Чок
Вместе с Эваном Бэйтсом эта фигуристка ещё пошумит на главных стартах.
Прямо сейчас Мэдисон Чок и Эван Бэйтс – пара номер три в рейтинге ISU и первая пара сборной США.
Полное имя фигуристки – Мэдисон Лакеа Ти-Лан Холл Чок. «Лакеа» означает «священный свет с небес», а «Ти-Лан» – «особая орхидея».
Пара Чок/Бэйтс известна своими оригинальными постановками. К примеру, два сезона фигуристы катали танец в образах змеи и её заклинателя.
Танец космонавта и инопланетянки в олимпийский сезон принёс паре серебро в командном турнире Игр и бронзу ЧМ.
Показательный номер на ковбойскую тематику тоже полюбился зрителям.
В своих соцсетях Мэди делится не только контентом с тренировок и соревнований, но и жизненными моментами.
В последний год фигуристка даже начала публиковать свои картины: в свободное время она любит рисовать.
У Мэдисон очень интересное происхождение: со стороны отца у фигуристки китайско-гавайские корни, а со стороны матери – немецкие, английские, ирландские, французские и голландские.
После Олимпиады в Пекине Мэдисон и Эван решили не завершать карьеру. В отсутствие российских фигуристов и закончивших выступления топ-пар они становятся главными претендентами на медали в грядущем сезоне.
Этим летом Эван сделал Мэдисон предложение руки и сердца. Отношения у них зародились только в 2017 году, хотя встали в пару они ещё в 2011-м.
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