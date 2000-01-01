Красота и эмоция в моменте: лучшие снимки наших фигуристок
Официальный фотограф ISU Йозеп Мартинсон очень тонко ловит эмоции спортсменок.
Алина Загитова
Живые эмоции Алины на российском этапе Гран-при остались в этом кадре навсегда.
Евгения Медведева
На разминке перед этапом Гран-при в России подловили настоящую красоту: Женя сосредоточенно готовится к прокату короткой программы.
Алёна Косторная
Макияж Алёны на этапе Гран-при во Франции произвёл настоящий фурор.
Александра Трусова
Первое золото ЮЧМ запомнилось Саше навсегда – как и это фото всем её поклонникам.
Анна Щербакова
Эту улыбку Ани поймали сразу после произвольной на этапе Гран-при в Турине — чистым прокатом Щербакова взяла золото.
Камила Валиева
В Таллине в 2020-м Камила стала чемпионкой мира среди юниоров. Тогда ей было всего 13, на снимке – момент перед произвольной программой.
Дарья Усачева
Даже разминка может быть искусством – так Даша готовилась к прокату на юниорском Гран-при в Хорватии.
Елизавета Туктамышева
На ЧМ-2021 Лиза доказала, что всё возможно в любом возрасте – и на показательные выступления выходила уже как королева бала.
Ксения Синицына
Принцесса Дакини готовится к прокату на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.
Станислава Константинова
Счастливую Стасю запечатлели в последний соревновательный день на этапе Гран-при в Хельсинки.
Софья Самодурова
Победа на Евро стала для Сони пиком карьеры, и вот тот самый момент – она осознает, что стала чемпионкой Европы.
Остановись, мгновенье! Самые волшебные снимки наших фигуристок из закулисья соревнований
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