Загитова — снова в «Ледниковом периоде»?
Интервью с Медведевой, критика и помощь Ягудина: вспоминаем, как сложились для Алины предыдущие два сезона.
Когда Алина попала в шоу?
Загитова стала ведущей «Ледникового периода» в 2020 году, когда шоу решили возобновить во время пандемии коронавируса.
Вместо пары с Медведевой…
Напарником Алины на протяжении двух сезонов был Алексей Ягудин, который в этой роли работал и с Ириной Слуцкой, и с Аллой Михеевой, и с Евгенией Медведевой. Кстати, Женя должна была вести шоу в паре с Алиной, но что-то не сложилось.
…сложилась пара с Ягудиным
Позже Загитова благодарила Ягудина за помощь и совместную работу на площадке. «Алексей Константинович, ваша помощь и поддержка во время съёмок бесценны», – писала Алина в соцсетях.
Алину многие критиковали за работу ведущей
По работе Загитовой жёстко прошлась Иоланда Чен: «Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по 30 раз».
Но она иронично отвечала на всё это
После этого пассажа Загитова выложила фото со съёмок, подписав пословицей: «Собака лает, караван идёт». Позже Алина удалила публикацию.
Во втором сезоне Загитова интервьюировала Медведеву
Во время шоу Алине пришлось брать интервью у своей коллеги по группе Тутберидзе Евгении Медведевой. Иногда всё получалось не с первого дубля, но обе фигуристки достаточно дружно общались на камеру.
Кататься в паре со звездой Алина бы не стала
«После первого номера Жени Медведевой и Дани Милохина, который прошёл, так скажем, неудачно, у меня желание попробовать себя в паре отпало», – отметила Загитова.
В новом сезоне Алина вновь будет ведущей
По информации «РИА Новости», Загитова вновь примет участие в съёмках шоу, которые начнутся уже в октябре.
Загитова снова в «Ледниковом периоде»? Там она прошла хейт и взяла интервью у Медведевой
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